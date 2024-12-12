В Кобринском районе открыли два современных молочно-товарных комплекса

Кобринский район накануне завершил реализацию сразу двух инвестпроектов. Здесь открыли новые молочно-товарные комплексы. Один из них вблизи деревни Подберье. Животноводческий объект рассчитан на 640 голов дойного стада. Здесь предусмотрен замкнутый цикл производства: от выращивания молодняка до получения готового продукта. На МТК есть все необходимое: профилакторий более чем на 200 телят, здания сухостоя, доильный блок. Новый МТК позволит увеличить надои и повысить качество продукции.

Виталий Переход, заместитель директора по производству ОАО «Остромичи»: Мы благодаря этому комплексу перевели скот сюда со старых ферм. Старые фермы хотим модернизировать под содержание мясного скота. Будем содержать, сделаем, как говорится, хозспособом реконструкции их и будем содержать быков на мясо. Это дополнительная прибыль для хозяйства.

Современный молочно-товарный комплекс открылся и в деревне Береза. Его начали строить в декабре 2023-го. Сегодня это уже полноценный современный объект, оснащенный новейшим оборудованием.

Виктор Свентецкий, директор ОАО «Покровский»: За этот год появился молочный блок новый, 12 на 18 доильный зал. Два коровника по 320 голов – на 640 голов. Цех сухостоя с раздоем и навес для телят на 260 голов.

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:

Подобные фермы – это у нас залог на будущее, залог повышения продуктивности. Мы ожидаем в текущем году уже выйти на средний удой от коровы 7 700 литров. Ну, мы с вами здесь видим, какие созданы условия, в первую очередь, для людей. Поэтому задача на таких фермах уже удой получать дневной, не ниже, на первом этапе 20 литров, а вообще уже задача стоит и 25.

Согласно постановлению правительства, в каждом районе предусмотрена реализация 10 таких инвестпроектов. Строительство и реконструкция молочно-товарных комплексов стартовала в начале 2023 года.