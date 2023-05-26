Сколько продуктов производит Брестская область в фурах и БелАЗах? Разбиралась корреспондент СТВ

Новости Беларуси. Со своим караваем в более чем сотню стран. Темп роста экспорта белорусского продовольствия на начало 2023 года составляет более 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно Беларусь открывает семь-восемь новых рынков сбыта. В этом году мы планируем экспортировать сельхозпродукции не менее чем на 8,5 миллиарда долларов. Молочные реки и мясные берега – репортаж Кристины Протосовицкой.

С пылу с жару!

Хлебом солью принято встречать дорогих гостей, этим же гостям отправляется белорусский хлеб. Из белорусской муки в шести филиалах этой промышленной хлебопекарни в день выпекают 11 фур хлеба и кондитерских изделий. Их ждут в восьми странах. В этом году уже на пятую часть прибавили во внешних поставках.

Юлия Юрчик, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам хлебопекарного предприятия:

В связи с переквалификацией рынка и логистикой у нас поменялся и спрос на нашу продукцию. Но, безусловно, основным и лидирующим рынком сбыта является Российская Федерация, следующая идет Германия – 26 %, Казахстан, Израиль, Грузия, Польша и Америка. Темпы экспорта – динамика положительная. Прогнозируется по полугодию более миллиона долларов.

К хлебу добавим сытный и вкусный мясной продукт, чтобы у внешнего потребителя получился белорусский бутерброд. Только этот мясокомбинат в месяц производит девять тысяч тонн изделий, или для сравнения – 20 БелАЗов. Из них восемь отправляется в 15 стран – ЕАЭС, а также Азербайджан, Грузию, Узбекистан. Это крупнейшие экспортные отгрузки мяса в стране.

Максим Бугаев, начальник отдела маркетинга Брестского мясокомбината:

Компания последовательно и на постоянной основе расширяет свое присутствие на экспортных рынках. Проводятся переговоры о сотрудничестве, открываются новые торговые объекты, чтобы продукция стала доступнее для покупателей. Подтверждением служит темп роста экспортной выручки, который в прошлом году составил 144 %.

Сегодня Брестская область производит четверть от всего объема продукции животноводства в стране. Регион обеспечивает 30 % белорусского экспорта молочных и мясных продуктов. Это позволило заработать свыше двух миллиардов долларов. Но потенциал перерабатывающих предприятий региона куда выше. Чтобы загрузить мощности, нужно больше сырья – и это уже стратегия. Поголовье дойного стада выросло на 15 тысяч голов, а это 37 % от всего прироста по стране. Стратегия диктует и тактику: в Брестской области планируют построить 67 новых комплексов.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Рекордный для Беларуси год по экспорту продовольствия позволил заработать отрасли свыше восьми миллиардов долларов. И он может стать не единственным. Темп роста по этому году уже фиксируется на уровне 10 %. Открываются новые рынки и направления, где бренд «Сделано в Беларуси» спешат попробовать на вкус. Например, Брестская область расширяет присутствие на Евразийском континенте.

Дмитрий Городецкий, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Нам интересны рынки азиатских стран, Китай, Турция, Индонезия и Иран сегодня активно, страны СНГ и Евразийского экономического сообщества само собой. Рынок Индии. Мы должны производить и предлагать и нашим партнерам по этим направлениям, и в конечном счете потребителям этой продукции, нашу продукцию, которая качественная и привлекательная по цене.