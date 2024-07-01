Первый тысячник определился на полях Брестской области

Лидеры жатвы. Первый тысячник в Беларуси определился на полях Брестской области. Водитель хозяйства «Крошин» Барановичского района Вячеслав Трус перевез свыше тысячи тонн зерна. Профессионала своего дела чествовали по традиции прямо в поле. Также впервые в Брестской области перешагнули 100-тысячную отметку в намолоте озимого ячменя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площади культуры в 2024 году в регионе расширили на треть. Из-за погодных условий в страду включились на две недели раньше обычного. Шесть районов из 17 уже завершили уборку культуры. Рекордсмены по урожайности Ляховичский, Столинский и Барановичский районы, где от гектара получили свыше 50 центнеров. А в хозяйстве «Крошин» урожайность озимого ячменя и вовсе достигла 70 центнеров с гектара.

Вячеслав Трус, водитель сельхозпредприятия «Крошин»: Работал я и водителем, и непосредственно помощником комбайнера, и комбайнером – попробовал все стихии, именно уборочной. Самое трудное – это водителем работать, потому что встаешь пораньше, уезжаешь попозже, чем все. Все понимают, поддерживают.

Отдельные хозяйства Брестской области уже приступили к уборке озимого рапса. На площади свыше 65 тысяч гектаров планируют получить свыше 200 тысяч тонн масло семян. Готовность зерноуборочной техники к основной страде составляет практически 100 %.

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:

Подошли к жатве достаточно подготовленными, практически имеем стопроцентную готовность зерноуборочных комбайнов, зерносушильных комплексов, имеем необходимые мощности по перевозки зерна, в плане обеспеченности механизаторскими кадрами – около 150 сегодня человек к нам на помощь приходят в село из промышленных и других наших предприятий, организаций. Потому в организационном плане практически думаем, что все сделано для того, чтобы обеспечить ритмичную уборку выращенного урожая.

В 2024 году убирать урожай в регионе будут 1 380 зерноуборочных комбайнов, а отвозку зерна обеспечат практически 1 700 автомобилей. Для помощи в самые жаркие дни жатвы дополнительно планируют привлечь около 150 механизаторов.