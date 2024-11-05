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После реконструкции в Каменецком районе открыли молочно-товарную ферму

05 ноября 2024 17:14
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Сельское хозяйство – залог продовольственной безопасности Беларуси. Важно обеспечить эффективную работу агропромышленного комплекса, достойно содержать животных. Не только строить новые молочно-товарные фермы, но и реконструировать старые. Так, на месте уже устаревшего комплекса в Каменецком районе после модернизации открыли современную ферму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

После реконструкции в Каменецком районе открыли молочно-товарную ферму-2

Она расположена в агрогородке Долбизно. Ранее здесь содержалось 600 буренок. Благодаря модернизации дойное стадо удалось увеличить в два с половиной раза. Так, за 9 месяцев 2024-го здесь валовой надой молока составил более 6 тысяч 400 тонн. В сутки получают в среднем 31 килограмм. Обновление материально-технической базы позволит и дальше наращивать объемы производства. Кроме того, в хозяйстве удалось создать 20 новых рабочих мест. В планах построить еще два здания для содержания телят и выращивания нетелей. 

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Страна уже несколько лет планомерно работает над развитием молочного скотоводства. Порядка ста таких объектов, чуть-чуть более, будет введено к концу этого года. Ближайшие 4-5 лет мы будем строить минимум по 60 комплексов, а в некоторых областях, восточных, эта программа будет вдвойне идти. Потому что им необходимы объекты такого уровня, чтобы сегодня получать достаточное количество молока.

После реконструкции в Каменецком районе открыли молочно-товарную ферму-4

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:
Мы введем 33 молочно-товарные фермы, и это не только новое строительство, но и реконструкция до конца текущего года. Благодаря тому, что укрепляется материально-техническая база, это дает возможность улучшать условия труда работников и, конечно, условия содержания скота, что автоматически дает повышение продуктивности и увеличение объема производства.

К слову, почти треть молока в стране производится именно в Брестской области. В регионе стараются внедрять передовые технологии, улучшать условия содержания животных. По итогам года на Брестчине ожидают получить 7 тысяч 700 килограммов молока по удою на одну корову. В планах на 2025-й – преодолеть планку в 8 тысяч.

# Дмитрий Городецкий # Юрий Шулейко # Сельское хозяйство

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