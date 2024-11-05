После реконструкции в Каменецком районе открыли молочно-товарную ферму

Сельское хозяйство – залог продовольственной безопасности Беларуси. Важно обеспечить эффективную работу агропромышленного комплекса, достойно содержать животных. Не только строить новые молочно-товарные фермы, но и реконструировать старые. Так, на месте уже устаревшего комплекса в Каменецком районе после модернизации открыли современную ферму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она расположена в агрогородке Долбизно. Ранее здесь содержалось 600 буренок. Благодаря модернизации дойное стадо удалось увеличить в два с половиной раза. Так, за 9 месяцев 2024-го здесь валовой надой молока составил более 6 тысяч 400 тонн. В сутки получают в среднем 31 килограмм. Обновление материально-технической базы позволит и дальше наращивать объемы производства. Кроме того, в хозяйстве удалось создать 20 новых рабочих мест. В планах построить еще два здания для содержания телят и выращивания нетелей.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Страна уже несколько лет планомерно работает над развитием молочного скотоводства. Порядка ста таких объектов, чуть-чуть более, будет введено к концу этого года. Ближайшие 4-5 лет мы будем строить минимум по 60 комплексов, а в некоторых областях, восточных, эта программа будет вдвойне идти. Потому что им необходимы объекты такого уровня, чтобы сегодня получать достаточное количество молока.