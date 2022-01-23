Полесский фольклор и дни Брестской области. Чем белорусский павильон впечатляет посетителей «Экспо»?

Новости Беларуси. В Объединенных Арабских Эмиратах проходит Всемирная выставка «Экспо». Она объединяет самые прогрессивные технологии человечества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Свои достижения представляют 192 страны-участницы. Среди них и Беларусь. Свой потенциал в эти дни в национальном павильоне раскроет Брестская область. В солнечном Дубае находится Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Вас приветствует вечерний Дубай, мы находимся у белорусского павильона. «Мой родны кут, як ты мне мілы!» Именно здесь многие наши соотечественники буквально начинают цитировать белорусского классика.

На сцене белорусского павильона проходит живой концерт Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь «Вытинанка», который несет на 192 страны полесский фольклор. Я так много говорю об этом коллективе, потому что он здесь вызвал настоящий информационный резонанс. Они просто выступали, покоряли, а затем начали сыпаться запросы на интервью. Сегодня уже были журналисты из Expo TV – это телевидение, которое обслуживает полностью всю площадку «Экспо». На понедельник назначено интервью с арабским телевидением. Это говорит о том, что к белорусской культуре есть большой интерес. Андрей Лученок на выставке «Экспо-2020» в Дубае: «Полмиллиона посетителей прошли через белорусский павильон» (здесь подробности).

Кристина Протосовицкая:

«Вытинанка» – брестский коллектив. Эта музыкальная группа готовит как будто бы «Экспо» к дням Брестской области в белорусском павильоне. Они стартуют уже в понедельник, 24 января. Минимальная цифра, на которую сегодня опирается брестская делегация, это около 15 миллионов долларов. Конечно, в фарватере движения на восток стоят крупные пищевые компании, которые работают в Брестской области. Также свободная экономическая зона впервые будет представлена в полном объеме и масштабе как один из главных инвестиционных проектов, куда можно вкладывать деньги и свободно функционировать.

Дмитрий Городецкий, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Очень много есть на что посмотреть, потому что представлены две вещи. С одной стороны, самые главные человеческие ценности, которые важны для последующих поколений. С другой стороны, это те технологии, которые позволят нам справляться с теми вызовами, которые появляются в современном мире, и сохранять в первозданном виде те моменты жизни, которые мы должны ценить сегодня.