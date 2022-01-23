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Полесский фольклор и дни Брестской области. Чем белорусский павильон впечатляет посетителей «Экспо»?

23 января 2022 20:47
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Новости Беларуси. В Объединенных Арабских Эмиратах проходит Всемирная выставка «Экспо». Она объединяет самые прогрессивные технологии человечества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Свои достижения представляют 192 страны-участницы. Среди них и Беларусь. Свой потенциал в эти дни в национальном павильоне раскроет Брестская область.  

В солнечном Дубае находится Кристина Протосовицкая.  

Полесский фольклор и дни Брестской области. Чем белорусский павильон впечатляет посетителей «Экспо»?-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Вас приветствует вечерний Дубай, мы находимся у белорусского павильона. «Мой родны кут, як ты мне мілы!» Именно здесь многие наши соотечественники буквально начинают цитировать белорусского классика.  

Полесский фольклор и дни Брестской области. Чем белорусский павильон впечатляет посетителей «Экспо»?-4

На сцене белорусского павильона проходит живой концерт Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь «Вытинанка», который несет на 192 страны полесский фольклор. Я так много говорю об этом коллективе, потому что он здесь вызвал настоящий информационный резонанс. Они просто выступали, покоряли, а затем начали сыпаться запросы на интервью. Сегодня уже были журналисты из Expo TV – это телевидение, которое обслуживает полностью всю площадку «Экспо». На понедельник назначено интервью с арабским телевидением. Это говорит о том, что к белорусской культуре есть большой интерес.  

Андрей Лученок на выставке «Экспо-2020» в Дубае: «Полмиллиона посетителей прошли через белорусский павильон» (здесь подробности).  

Полесский фольклор и дни Брестской области. Чем белорусский павильон впечатляет посетителей «Экспо»?-7

Кристина Протосовицкая:  
«Вытинанка» – брестский коллектив. Эта музыкальная группа готовит как будто бы «Экспо» к дням Брестской области в белорусском павильоне. Они стартуют уже в понедельник, 24 января. Минимальная цифра, на которую сегодня опирается брестская делегация, это около 15 миллионов долларов. Конечно, в фарватере движения на восток стоят крупные пищевые компании, которые работают в Брестской области. Также свободная экономическая зона впервые будет представлена в полном объеме и масштабе как один из главных инвестиционных проектов, куда можно вкладывать деньги и свободно функционировать.  

Полесский фольклор и дни Брестской области. Чем белорусский павильон впечатляет посетителей «Экспо»?-10

Дмитрий Городецкий, заместитель председателя Брестского облисполкома:  
Очень много есть на что посмотреть, потому что представлены две вещи. С одной стороны, самые главные человеческие ценности, которые важны для последующих поколений. С другой стороны, это те технологии, которые позволят нам справляться с теми вызовами, которые появляются в современном мире, и сохранять в первозданном виде те моменты жизни, которые мы должны ценить сегодня.  

Полесский фольклор и дни Брестской области. Чем белорусский павильон впечатляет посетителей «Экспо»?-13

Кристина Протосовицкая:  
Ставки очень большие. Мир открыт, несмотря на пандемию. Есть еще время, чтобы наладить контакты и получить максимальную прибыль.  

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# Выставка # общество # Кристина Протосовицкая # Дмитрий Городецкий # Фотофакт

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