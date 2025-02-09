Бессменный лидер по удою молока – как предприятия Брестской области задают темп всей стране?

Белорусская молочная промышленность демонстрирует стабильный рост. В среднем в год на одного белоруса производят по 908 килограммов молока. Этот показатель почти в четыре раза превосходит объемы внутреннего потребления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Излишки становятся валютной статьей. Мы поставляем молочную продукцию более чем в пять десятков стран. На неделе пришла новость, что 20 белорусских молокозаводов прошли сертификацию на Кубе. И это хороший экспортный сигнал. А мы и дальше ставим внутренние рекорды. В 2024 в Беларуси впервые средний надой от коровы за год превысил 6 тысяч килограммов. Лучший результат в Брестской области. О молочных реках – Кристина Протосовицкая.

Имея в два раза меньше, получить в два раза больше. Идеальная экономическая модель. При поголовье дойного стада чуть больше тысячи в хозяйстве «Молодово-Агро» получают молока, будто содержат два комплекса. Но нет, все дело в производительности. Средний удой на корову составляет рекордные 12 589 килограммов молока в год. Для сравнения – средний по стране без малого 6 тысяч. Средний показатель Брестской области в 7 731 килограмм здесь достигли еще в 2013 году. Один из первых молочно-товарных комплексов – так называемых фабрик молока от теленка до дойки – появился именно в Молодово в 2003 году. Уже четверть века на одном месте трудится уроженка Украины и многодетная мама Валентина Мокич. Из рук Президента даже получила медаль «За трудовые заслуги».

Валентина Мокич, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Молодово-Агро»:

Не могу даже пересказать все эмоции. Хозяйство поднималось, и разные были времена. Многое поменялось в хорошую сторону. Достойно оплачивается весь наш труд. В пропорции 80 на 20. Львиная доля в результате – это генетика животного, но куда сложнее – потенциал не растерять. В «Молодово-Агро» нет мелочей. Правило 4К – коровы, кадры, корма и комфорт.

Екатерина Ленковец, главный зоотехник сельхозпредприятия «Молодово-Агро»:

Корова должна отдыхать, 6-8 часов в сутки она должна спать с выключенным светом, как мы, люди. Основную роль играет генетика. А дальше нам надо сбалансировать так, чтобы генетика проявила себя. Дать им возможность показать себя. В планах на 2025 год в Брестской области – строительство 46 молочно-товарных комплексов, 10 из них вновь по указу Президента. Финальный за 2024 запустили в Барановичском районе. Каждый комплекс позволяет хозяйству прибавлять, и ощутимо.

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:

Главный посыл, который был высказан главой государства – это эффективность вложения средств за счет сроков строительства. Потому что мы видим, что примерно 2 года строится ферма и, исходя из коэффициентов, на процентов 25-30 происходит удорожание. Поэтому мы стараемся это за полтора-два года, далее в течение одного года должна быть закомплектована полностью, конечно же, высокопродуктивными животными. Задача ставится – получать удой не менее 7 тысяч, что в конечном итоге позволяет быстрее возвращать заемные средства, конечно же, но и генерировать дополнительные доходы, в том числе для увеличения уровня заработной платы сельхозорганизаций.