Правительственный меморандум о сотрудничестве Беларуси и Китая подписали в Шанхае

Беларусь и Китай следуют избранным курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. 70 предприятий из всех регионов Беларуси представляют свои товары и услуги на 6-й Китайской международной выставке импорта в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукты питания, легпром, наука и сфера услуг – национальный павильон официально распахнул свои двери для более чем 400 тысяч аккредитованных закупщиков из 150 стран мира. Это абсолютный рекорд «Экспо». Масштаб расширен и благодаря отмене ковид-ограничений, последние три года форум проходил в сокращенном онлайн-формате. В нынешнем ставка сделана на личные переговоры и B2B-встречи. По итогам одной из них уже подписан правительственный меморандум о сотрудничестве.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Мы видим, что уже в прошлом году наш товарооборот практически достиг 6 миллиардов долларов, экспорт возрос в прошлом году практически на 80 %. За 9 месяцев этого года мы уже достигли уровень прошлого. Поэтому мы видим, как активно работают наши компании на китайском рынке. Есть интерес к нашей продукции, и нам есть что показать.

Бренд «Сделано в Беларуси» на выставке импорта в Шанхае уже в шестой раз. В этом году в рамках экспозиции организованы тематические дни. Сегодня, 6 ноября, эстафету приняла Брестская область. За восемь месяцев 2023-го товарооборот региона с Поднебесной вырос в полтора раза и составил более 280 миллионов долларов.

Дмитрий Городецкий, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Есть у нас предприятия, которые реинвестировала по развитию производства светодиодов. Есть предприятия, которые композитные материалы производят. Соответственно, у нас сегодня реализовано на территории области в Березовском районе, Белоозерске, проект по строительству цифрового технопарка.