Новости по тегу #Детский лагерь «Зубренок»

Команды из 16 человек делились на четыре звена и стартовали одновременно: задымленное помещение, вода, химическая авария, высота. Общий результат зависел от каждого.
Гостей ждет глубокое погружение в белорусскую культуру и историю, спортивные батлы, оздоровительные процедуры.
В 2026 году участие в слете принимают команды из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Сербии и Узбекистана.
В 2026 году участие принимают команды из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Сербии и Узбекистана.
Дни у ребят расписаны буквально по минутам.
Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение.
Смена «ОлимпиадиУМ» специально создана для победителей и участников республиканской олимпиады по математике и информатике среди учеников 9-10-х классов.
Участники проекта также погрузились в мир национальной кыргызской культуры. Пели и танцевали, создавая атмосферу гостеприимства и радушия. А звучание народных мелодий наполнило форум духом традиций и единства.
Именно здесь вскоре пройдет юбилейный Международный культурно-образовательный форум государств – участников СНГ «Дети Содружества».
Проект «Ваш выбор» реализуется с 2016 года и направлен на формирование у подростков ответственного отношения к своему здоровью.
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