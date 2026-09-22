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Новости по тегу #Детский лагерь «Зубренок»

В «Зубренке» продолжается Республиканский слет юных спасателей-пожарных
22 сентября 2026 07:46

В «Зубренке» продолжается Республиканский слет юных спасателей-пожарных

В «Зубренок» на международную смену прибыли школьники из Китая
17 августа 2026 17:26

В «Зубренок» на международную смену прибыли школьники из Китая

19-й Международный слет юных спасателей-пожарных проходит в лагере «Зубренок»
13 июля 2026 07:42

19-й Международный слет юных спасателей-пожарных проходит в лагере «Зубренок»

XIX международный слет юных спасателей-пожарных стартовал в Беларуси
09 июля 2026 06:19

XIX международный слет юных спасателей-пожарных стартовал в Беларуси

В «Зубренке» дали старт новой смене
20 апреля 2026 17:46

В «Зубренке» дали старт новой смене

Более 270 детей из 10 стран отдохнут в белорусском «Зубренке»
15 апреля 2026 17:49

Более 270 детей из 10 стран отдохнут в белорусском «Зубренке»

В «Зубренке» сразу две специализированные смены проходят для белорусских школьников
11 марта 2026 13:47

В «Зубренке» сразу две специализированные смены проходят для белорусских школьников

День Кыргызстана состоялся в рамках Международного форума «Дети Содружества»
12 июля 2025 18:11

День Кыргызстана состоялся в рамках Международного форума «Дети Содружества»

Хоменко встретился с коллективом Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»
15 мая 2025 13:48

Хоменко встретился с коллективом Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»

В Минске состоялось закрытие городского профилактического проекта для подростков «Ваш выбор!»
28 октября 2024 19:39

В Минске состоялось закрытие городского профилактического проекта для подростков «Ваш выбор!»

«Радуга надежды» – в «Зубрёнке» стартовала смена для детей, перенесших онкозаболевания
29 июля 2024 17:39

«Радуга надежды» – в «Зубрёнке» стартовала смена для детей, перенесших онкозаболевания

В «Зубрёнке» провели урок, посвящённый Году качества
05 февраля 2024 17:53

В «Зубрёнке» провели урок, посвящённый Году качества