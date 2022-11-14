Во время отдыха успевают и учиться? Вот как проходит день в «Зубрёнке»
Новости Беларуси. Детские каникулы с пользой. Как школьники проводят свое свободное от учебы время и какие интересные мероприятия проводит «Зубренок»? Узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, чем Национальный детский образовательно-оздоровительный центр привлекает молодежь и попробуем себя в робототехнике.
А проходя мимо корпусов, даже не успеваешь заскучать. Между зданиями расположено множество картин Национального художественного музея. Все они условно разделены на залы. Познакомиться с авторами можно не только самостоятельно – каждую смену тут проводят экскурсии и даже творческие квесты на смекалку. Например, повторить картину известного творца подручными средствами.
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В спортивном зале также столпотворение. Ребята с трибун кричат подбадривающие лозунги своим отрядам и с улыбками на лицах, как один сплоченный организм, болеют за своих. Ведь тут, как в спорте, от поддержки зависит результат.
Виолетта Харлан:
Это очень важно, ведь помимо участия также важна для команды поддержка. Благодаря поддержке всего отряда, наши ребята, которые участвуют, всегда держатся очень достойно.
Илья Палевич:
Мне очень нравятся все спортивные мероприятия в «Зубренке». Прошлый раз я участвовал в эстафете и в перетягивании каната. Наш отряд занял третье место среди всего корпуса.
Влада Родовская, корреспондент:
Есть здесь место и активному отдыху. Для «зубрят» подготовлены специальные спортивные эстафеты, которые направлены на повторение правил безопасного поведения. Как итог – полезные знания и хорошая спортивная подготовка.
Игра с названием «Территория безопасности» у детей в любимчиках. И набегаться успевают, и напоминают себе, как правильно вести себя в различных опасных ситуациях.
Андрей Андреев, педагог Национального детского центра «Зубренок»:
Быть внимательным, надо проявлять внимание к окружающим и, соответственно, действовать правильно в различных ситуациях. Мы в игровой форме, плюс спортивные элементы эстафет – вот и учимся этому всему. Ездить на велосипеде, изучаем дорожные знаки. Что касается конкурса с дорожными знаками, показана важность этих знаков, что на них важно обращать внимание. Плюс игровой момент в форме пазла дает повышенное внимание. Светофор – опять же, творчество, дети, такой возраст, который как раз к этому склонен. Дети, вам было интересно?
– Да, очень!
– А какой конкурс вам больше всего понравился?
– Велосипед.
– Велосипед, потому что мы были веселыми велосипедистами.
Так как смены проходят и в учебное время, про знания тут не забывают. Более того, опытные преподаватели постоянно делятся с ребятами своими знаниями. Иногда даже в очень необычной форме. Например, математика. У увлеченных «зубрят» непростая задачка – измерить огромный стадион.
Дмитрий Чернышев:
Я в 7 классе, и мне очень нравится математика. Меня всегда интересовало, каким же образом мне это пригодится в жизни. Совсем недавно мы измеряли футбольное поле и искали его площадь с помощью шагов, землемерного циркуля и рулетки. Перед этим мы были в гексагональном шатре, где прошли тему и познакомились с фигурой правильного шестиугольника. Гексагональ, в переводе с греческого языка, – шестиугольник. Я уверен в том, что все знания, полученные в «Зубренке», мне пригодятся и на уроках математики в будущем и не только.
Помогают детям раскрыть таланты. Как в «Зубрёнке» организуют досуг – подробности здесь.