Во время отдыха успевают и учиться? Вот как проходит день в «Зубрёнке»

Новости Беларуси. Детские каникулы с пользой. Как школьники проводят свое свободное от учебы время и какие интересные мероприятия проводит «Зубренок»? Узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, чем Национальный детский образовательно-оздоровительный центр привлекает молодежь и попробуем себя в робототехнике. А проходя мимо корпусов, даже не успеваешь заскучать. Между зданиями расположено множество картин Национального художественного музея. Все они условно разделены на залы. Познакомиться с авторами можно не только самостоятельно – каждую смену тут проводят экскурсии и даже творческие квесты на смекалку. Например, повторить картину известного творца подручными средствами.

Мы с вами познакомились с удивительной историей Марка Шагала, как он познакомился с женой. Как ее звали? Белла, совершенно верно. В спортивном зале также столпотворение. Ребята с трибун кричат подбадривающие лозунги своим отрядам и с улыбками на лицах, как один сплоченный организм, болеют за своих. Ведь тут, как в спорте, от поддержки зависит результат.

Виолетта Харлан:

Это очень важно, ведь помимо участия также важна для команды поддержка. Благодаря поддержке всего отряда, наши ребята, которые участвуют, всегда держатся очень достойно.

Илья Палевич:

Мне очень нравятся все спортивные мероприятия в «Зубренке». Прошлый раз я участвовал в эстафете и в перетягивании каната. Наш отряд занял третье место среди всего корпуса.

Влада Родовская, корреспондент:

Есть здесь место и активному отдыху. Для «зубрят» подготовлены специальные спортивные эстафеты, которые направлены на повторение правил безопасного поведения. Как итог – полезные знания и хорошая спортивная подготовка. Игра с названием «Территория безопасности» у детей в любимчиках. И набегаться успевают, и напоминают себе, как правильно вести себя в различных опасных ситуациях.

Андрей Андреев, педагог Национального детского центра «Зубренок»:

Быть внимательным, надо проявлять внимание к окружающим и, соответственно, действовать правильно в различных ситуациях. Мы в игровой форме, плюс спортивные элементы эстафет – вот и учимся этому всему. Ездить на велосипеде, изучаем дорожные знаки. Что касается конкурса с дорожными знаками, показана важность этих знаков, что на них важно обращать внимание. Плюс игровой момент в форме пазла дает повышенное внимание. Светофор – опять же, творчество, дети, такой возраст, который как раз к этому склонен. Дети, вам было интересно?

– Да, очень!

– А какой конкурс вам больше всего понравился?

– Велосипед.

– Велосипед, потому что мы были веселыми велосипедистами.

Так как смены проходят и в учебное время, про знания тут не забывают. Более того, опытные преподаватели постоянно делятся с ребятами своими знаниями. Иногда даже в очень необычной форме. Например, математика. У увлеченных «зубрят» непростая задачка – измерить огромный стадион.