Дом экологического просвещения в «Зубрёнке». Чем там занимаются дети?

Новости Беларуси. Детские каникулы с пользой. Как школьники проводят свое свободное от учебы время и какие интересные мероприятия проводит «Зубренок»? Узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, чем Национальный детский образовательно-оздоровительный центр привлекает молодежь и попробуем себя в робототехнике. Сложно поспорить с тем, что «Зубренок» сейчас – это настоящий бренд. Но даже с таким статусом центр постоянно развивается. Несколько лет назад на берегу Нарочи открылся Дом экологического просвещения. При его строительстве были использованы самые новейшие технологии. Конечно же, со знаком знаменитого белорусского качества. Умное здание полностью экологичное.

Дина Ланщевская, педагог Национального детского центра «Зубренок»:

Начало строительства дома – 1 мая 2019 года. А распахнул свои двери 13 августа 2021 года. В данном доме мы рассказываем ребятам про пеллетный котел, про тепловой насос, про солнечные панели, которые также находятся на территории, про метеостанцию. То есть упор идет на образовательный компонент. Для будущих экологов в доме создана целая лаборатория, где воспитанники серьезно работают над заданиями опытных педагогов. Проводят интересные эксперименты и научные исследования – берут пробы воды и воздуха, делают замеры. Также изучают нюансы строительства самого дома. На будущее. Многих настолько увлекает, что сами хотят построить себе такой.

Стефания Стрельченя:

Я сегодня узнала много нового. И надеюсь, это не первый дом в Беларуси у нас такой. На мультиборде нам рассказывали про весь дом, рассказали, в принципе, про все. И мне очень понравилось. Узнавали, какой воздух в окнах, и раскладывали мусор по мусорным бакам.

Помимо исследовательских опытов, для «зубрят» подготовлены экскурсии вокруг здания. Здесь на площадке и солнечные батареи, и столовая для птиц, и даже своя собственная метеостанция, которая определяет направление ветра и воздуха, а так же температуру. У этого дома есть лозунг: «В гармонии с природой». И смотря на восторженные лица детей, сразу становится понятно: для них это не только слова, а стиль жизни. Некоторые настолько погрузились в тему, что и сами готовы рассказать нам интересные факты о природе.

Виолетта Ботян:

Вообще, в принципе, в «Зубренке» много рассказывают про озеро Нарочь, разные легенды. Но самое запоминающееся – это длина береговой линии. Она составляет целый 41 километр. Также в озере Нарочь обитает 25 видов рыб. Многие из которых очень редкие. И с высоты птичьего полета можно увидеть, что оно напоминает форму сердца. В городе молодости, «Зубренке», есть еще множество интересных фишек. Например, тематические смены. Они проходят каждые каникулы. Ребята со всей Беларуси и не только приезжают, чтобы найти себя или повысить свой так называемый скилл в том, что им особенно интересно. Юные физики с удовольствием проводят в центре различные эксперименты.

Анна Бригадина:

Мы измеряли влажность в разных кабинетах, проводили анкетирование. Вывод такой: в школе влажность соответствует норме, но там, где находятся комнатные растения, влажность выше. Учащимся комфортнее там находиться. А чтобы познать науку 3D-моделирования, программисты ежедневно трудятся в специальных лабораториях. Все тестируют прямо в кабинетах – это благодаря новым измерительным приборам, которыми оснащены кабинеты. Это датчики силы, расстояния, давления и температуры.

Анна Урбанович:

3D-принтер используется в разных сферах, например, как медицина, архитектура, ювелирные изделия. Наша гипотеза в том, что в будущем 3D-принтер станет очень востребованной технологией. И химикам тут есть место – исследования влияния кальция на зубную эмаль, химические реакции и многое другое. Настоящий кладезь науки.





– Пузырьки тут поднимаются. Это уже идут разрушения зубной эмали.

– То есть там, где не защищено?

– Да.

Артем Левкович:

Мы помещаем яйца, обмазанные в пасте, в уксус. Тем самым мы проверяем, как зубная паста защищает наши зубы от кариеса. И вот мы оказались в месте, где все «зубрята» трудятся над созданием маленьких механизмов. Это кабинет робототехники. Чтобы хоть немного ощутить себя настоящими профессионалами, ребята дали нам небольшой урок по моделированию.

Влада Родовская, корреспондент:

А что мы сейчас будем собирать? – Мельница. Тут подключается мотор, шестеренки крутятся из-за мотора. Мельница будет крутиться из-за движения шестеренок.

– Сперва отложим микросхему и возьмем эту деталь. Как правильно сложить, выбрать детальку, скрепить – нюансов, правда, не счесть. Из наборов «Лего» тут можно собрать от самого простого до тяжелого механизма. Гуманитарию здесь действительно будет трудно. Влада Родовская:

А как правильно найти деталь? Как определить, что это та самая деталь. – Есть первый способ: это просто посчитать количество отверстий на балках и посмотреть на вкладыше.

– И вот совместным трудом получилась такая композиция. Ребята, расскажите, пожалуйста, что это за композиция и как вообще она связана с робототехникой, что она умеет делать?

– Это мельница, она крутится благодаря мотору и шестеренкам.

– С вашей помощью мы собрали ее достаточно быстро. А сколько нужно времени, чтобы собрать фигуру самому?

– Полчаса минимум. Сложная робототехника. До настоящих гениев нам еще, конечно, далеко, но даже в формате мастер-класса было очень увлекательно. Вообще, здесь ребята постоянно получают новые знания, общаются и оттачивают свои умения. Благодаря этому у учащихся расширяется кругозор, они получают возможность узнать больше о мире профессий, попробовать что-то, выходящее за рамки их привычного обучения, а также подготовиться к международным соревнованиям.

Антон Магильницкий:

Робототехника мне очень близка. Мы здесь конструируем и программируем. Мы здесь из конструктора собираем роботов по инструкциям либо сами. С роботами можно проводить соревнования. Либо они могут просто ездить, разбираться в цветах, перетаскивать вещи.

Елисей Тарасов, педагог Национального детского центра «Зубренок»:

Заканчивается лето. Каждую смену открывается такой профиль, который называется «Роболайзер». Дети могут научиться конструировать, программировать. И просто хорошо проводить время с любимым делом, ведь те дети, которые приезжают сюда, одни из лучших не только в своем районе, но и в республике. Ведь они участвуют в различных международных, республиканских конкурсах по робототехнике. Недавно проходил конкурс. Они смогли воплотить свои мечты в реальность, чтобы в дальнейшем приехать сюда, в «Зубренок», показать свои знания другим. Чему-то новому научиться и, конечно же, найти новых друзей. И теперь к самому интересному. Центр – это настоящая страна детства. Как у любой страны, здесь есть строгие, но интересные законы. «Зубрята» должны беречь природу, которая их окружает, нести полную ответственность за свои вещи, вовремя начинать и завершать все дела. Ребенок на всю смену становится хозяином «Зубренка». Он должен обращаться со всем имуществом так, как у себя дома, чтобы сохранить все в надлежащем виде для последующих смен.