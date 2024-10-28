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В Минске состоялось закрытие городского профилактического проекта для подростков «Ваш выбор!»

28 октября 2024 19:39
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В Минске наградили участников профилактического проекта «Ваш выбор!», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его цель – популяризация здорового образа жизни среди подростков.

В Минске состоялось закрытие городского профилактического проекта для подростков «Ваш выбор!»-2

Инициатива была реализована в двадцати семи детских оздоровительных лагерях во время летнего отдыха. В каждом из них проводились спортивные, творческие, интеллектуальные, развлекательные активности. Основная тема – профилактика употребления психоактивных веществ. По итогам проекта наградили 10 лучших коллективов оздоровительных лагерей.

В Минске состоялось закрытие городского профилактического проекта для подростков «Ваш выбор!»-4

Елена Ракова, начальник оздоровительного лагеря «Зубренок» ОАО «Минский автомобильный завод»:
Наш лагерь предоставляет много возможностей для того, чтобы ребенок укрепил свое здоровье в летний период. У нас шикарный бассейн, у нас красивые спортивные площадки: волейбольные, баскетбольные – с современными покрытиями. У нас теннисный корт, веревочный городок (трехуровневый).

В Минске состоялось закрытие городского профилактического проекта для подростков «Ваш выбор!»-6

Снежана Кавриго, руководитель городского центра здоровья:
В этом году у нас приняли участие порядка 30 тысяч учащихся. Провели больше 3 тысяч мероприятий и порядка 670 конкурсов. То есть на общелагерном уровне дети активно занимались не только оздоровлением, но и узнавали полезные, проверенные материалы для того, чтобы в последующем, в своей молодежной среде, рассказать о ЗОЖе.

В Минске состоялось закрытие городского профилактического проекта для подростков «Ваш выбор!»-8

Проект «Ваш выбор» реализуется с 2016 года и направлен на формирование у подростков ответственного отношения к своему здоровью.

# Здоровье # Детский лагерь «Зубренок»

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