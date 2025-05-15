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Хоменко встретился с коллективом Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»

15 мая 2025 13:48
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Флагман детского отдыха и образования, сочетающий в себе современные методики воспитания с богатыми традициями. Речь, конечно, о «Зубренке». Именно здесь вскоре пройдет юбилейный Международный культурно-образовательный форум государств – участников СНГ «Дети Содружества». Наша страна примет мероприятие впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Хоменко встретился с коллективом Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»-2

Заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко сегодня, 15 мая, встретился с коллективом центра и оценил ход подготовки к мероприятию. Он лично осмотрел ключевые площадки и оценил готовность материально-технической базы комплекса. Особое внимание – проживанию, питанию, досугу и безопасности участников форума. Проведение такого мероприятия – важный шаг в укреплении межгосударственных связей через молодежную дипломатию. 

Хоменко встретился с коллективом Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»-4

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я хочу сказать о том, что авторитет этого учреждения, нашего любимого детского центра «Зубренок», он известен не только в Республике Беларусь, но и далеко за ее пределами. Сегодня коллектив этого учреждения активно готовится к встрече наших гостей. Чем славится наша страна? Высочайшей степенью гостеприимства, которое будет обеспечено коллективом этого учреждения. 

С инициативой проведения форума в Беларуси выступил Совет Республики, а глава государства поддержал идею. Мероприятие соберет юных участников из стран СНГ, которые смогут обменяться опытом, принять участие в мастер-классах, дискуссиях и творческих проектах. Это событие станет новым шагом в укреплении гуманитарного сотрудничества и подтвердит роль Беларуси как центра международного молодежного диалога.

# Дети # Сергей Хоменко # Детский лагерь «Зубренок» # Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»

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