На территории «Зубрёнка» организовали передвижную криминалистическую лабораторию Следственного комитета
Новости Беларуси. Ребятам в детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» рассказали о работе следователя. Здесь прошла диалоговая площадке «Сто вопросов взрослому», где школьники могли расспросить о всех нюансах этой профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теорию закрепили на практике. На территории лагеря развернулась передвижная криминалистическая лаборатория Следственного комитета. Ребятам показали оборудование, которое используется в реальной работе следователей.
Сергей Аземша, заместитель председателя Следственного комитета:
Очень интересные вопросы, очень интересное общение, обмен мнениями. И приятно осознавать, что будущее поколение, молодые люди, которые планируют в будущем стать следователями, растут настоящими патриотами. Очень интересующиеся, с обширным кругозором и к их еще незначительному возрасту с достаточным уровнем знаний на правовую тему.
Смена юных патриотов продолжается. Она символично называется «Подвиг прадедов в наших сердцах» и объединяет ребят Союзного государства. Школьники уже побывали в таких знаковых местах, как «Линия Сталина», «Хатынь», «Брестская крепость-герой».