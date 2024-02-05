В «Зубрёнке» провели урок, посвящённый Году качества

Новости Беларуси. Новая смена в детском оздоровительном центре «Зубренок» стартовала с урока, посвященному Году качества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребята работали в группах. Сначала они раскрыли понятие «качество», ответили на вопросы, как его достичь и зачем необходимо улучшать. Вспомнили и том, какие тематические годы прошли в Беларуси. Также разобрали проблемы качества и подготовили интересные факты из истории. В конце занятия каждый ученик создал тематическую эмблему этого года.

Татьяна Кирикович:

Мне в «Зубренке», несмотря на то, что в первый раз, очень нравятся учителя и атмосфера, которую здесь сделали. На первом занятии мы познакомились с учителем и узнали, что такое контроль качества.

Ирина Гунько, заместитель директора по учебной работе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

В «Зубренке» очень много мест, где можно про это рассказать, которые посвящены Беларуси в целом. У нас есть галерея, которая называется «Ганаруся табою, Беларусь. И не зависимо от того, какой это год, мы рассказываем о достижениях Беларуси в разных направлениях: в хозяйственной деятельности, производстве, культуре . В этом году это как никогда актуально.