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«Отряд – это небольшая семья». Поговорили с отдыхающими в «Зубрёнке»

14 ноября 2022 15:18
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Новости Беларуси. Детские каникулы с пользой. Как школьники проводят свое свободное от учебы время и какие интересные мероприятия проводит «Зубренок»? Узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, чем Национальный детский образовательно-оздоровительный центр привлекает молодежь и попробуем себя в робототехнике.

Быть вожатым – большая ответственность. Но в «Зубренке» любовь к детям у педагогов больше, чем можно представить. Дети их очень ценят. Оно и не зря – воспитатели вкладывают очень много труда и заботы в каждого ребенка.

«Отряд – это небольшая семья». Поговорили с отдыхающими в «Зубрёнке»-1

Елизавета Дворчанин:
Отряд – это такая небольшая семья, где все друг друга поддерживают. А вожатые для нас как родители. Они тоже всегда нас поддерживают, помогают нам. Очень важно общаться со всеми ребятами, так как очень много мероприятий, на которых нужно быть командой. Именно собранной командой. Очень нравятся мне такие посиделки, как сейчас, вечерние огоньки и утренние разговоры.

«Отряд – это небольшая семья». Поговорили с отдыхающими в «Зубрёнке»-4

Ольга Галькевич, педагог Национального детского центра «Зубренок»:
В «Зубренке» очень много традиций, начиная от «закона зелени», когда ребята знают, что им нельзя ходить по газону. «Закон точности» – это тоже традиция. Ребята должны всегда приходить вовремя, чтобы не задерживать другие мероприятия. Одна из самых любимых традиций – традиция вечернего огонька, когда ребята становятся в «зубрятский» круг, кладут одну руку на плечо, вторую – на пояс. Таким образом это символизирует поддержку, что ребята друг друга поддерживают и всегда могут прийти на помощь, на выручку друг другу. Также традиция утреннего разговора. Ребята каждое утро собираются все вместе, в игровой форме узнают, что их ожидает в течение дня. Воспитатель всегда им рассказывает. Это ребятам очень нравится. И приободряет их на предстоящий день. Очень много проводится различных мероприятий. Ребята обычно при подготовке к этим мероприятиям сближаются друг с дружкой, с воспитателем. Воспитатель всегда с ними рядом, немножко впереди, но рядом.

Полторы тысячи детей каждую смену с удовольствием посещают лагерь. И минус у столицы молодежи только один: очень тяжело прощаться. Для всех ребят «Зубренок» становится целым миром.

«Отряд – это небольшая семья». Поговорили с отдыхающими в «Зубрёнке»-7

Мне нравится «Зубренок» тем, что я смогла найти какие-то общие темы для разговора, новых друзей вообще как-то найти.

«Отряд – это небольшая семья». Поговорили с отдыхающими в «Зубрёнке»-10

«Зубренок» для меня – это общение с ребятами, новые знакомства, отдых. А также очень много интеллектуальных познаний.

«Отряд – это небольшая семья». Поговорили с отдыхающими в «Зубрёнке»-13

«Зубренок» для меня – это страна жизни, потому что мы тут знакомимся, общаемся, смеемся.

«Отряд – это небольшая семья». Поговорили с отдыхающими в «Зубрёнке»-16

«Зубренок» – это место, где можно весело провести время и с пользой.

«Отряд – это небольшая семья». Поговорили с отдыхающими в «Зубрёнке»-19

Мы тут никогда не сидим на месте, у нас очень дружный отряд. Вожатые все время с нами. Тут очень весело.

«Отряд – это небольшая семья». Поговорили с отдыхающими в «Зубрёнке»-22

«Зубренок» – это возможность раскрытия каких-то новых талантов, возможно, даже улучшение их.

«Отряд – это небольшая семья». Поговорили с отдыхающими в «Зубрёнке»-25

«Зубренок» – это место, куда хочется возвращаться снова и снова.

«Отряд – это небольшая семья». Поговорили с отдыхающими в «Зубрёнке»-28

«Зубренок» для меня – это самый любимый лагерь, хотя это детский центр. Я нашел здесь много новых друзей, познакомился с очень интересными людьми. Совсем недавно даже познакомился с мальчиком из Канады, который здесь живет.

«Отряд – это небольшая семья». Поговорили с отдыхающими в «Зубрёнке»-31

«Зубренок» супер. Мне здесь все очень нравится: природа, корпуса очень красивые. В целом все здесь очень нравится.

«Отряд – это небольшая семья». Поговорили с отдыхающими в «Зубрёнке»-34

Необычная сказка.

«Отряд – это небольшая семья». Поговорили с отдыхающими в «Зубрёнке»-37

В «Зубренке» очень интересно, мы никогда не сидим на месте, все время куда-то ходим, на всякие мероприятия. А так мне здесь очень нравится.

Дом экологического просвещения в «Зубрёнке». Чем там занимаются дети – подробности здесь.

# Детский лагерь «Зубренок» # общество # Влада Родовская # Елизавета Дворчанин # Ольга Галькевич # Фотофакт

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