Помогают детям раскрыть таланты. Как в «Зубрёнке» организуют досуг?

Новости Беларуси. Детские каникулы с пользой. Как школьники проводят свое свободное от учебы время и какие интересные мероприятия проводит «Зубренок»? Узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, чем Национальный детский образовательно-оздоровительный центр привлекает молодежь и попробуем себя в робототехнике.

Влада Родовская, корреспондент:

Осенние каникулы – такой долгожданный отдых для детей. А для родителей это период с вопросительным знаком. Как грамотно распределить дни без школы и с кем оставить свое чадо? Сегодня мы отправляемся в самый известный детский курорт «Зубренок», чтобы своими глазами увидеть, как можно с пользой провести свободное от учебы время. 76 гектаров несравненной природы с огромным и красивым озером Нарочь и высоким сосновым лесом. Именно здесь находится уникальная страна детства, где только и слышен задорный смех и видны улыбки на лицах. Сегодня «Зубренок» – это не просто лагерь, а огромный детский центр, который силой магнита затягивает к себе ребят со всех уголков страны и зарубежья. Здесь созданы все условия для оздоровления и очень увлекательного отдыха. Не зря этот комплекс в народе называют белорусским «Артеком», который уже много десятилетий остается тем самым лагерем мечты для советских школьников.

1969 год. Тогда «Зубренок» впервые открыл свои двери для самых любознательных. В те времена это был небольшой лагерь, хоть и в очень живописном месте, но имеющий всего один спальный корпус на 160 мест, столовую и школу с медпунктом. Но с каждым годом статус центра повышался. Лучшие вожатые, интереснейшие конкурсы и море развлечений – и вот побывать в «Зубренке» стало самой настоящей наградой для каждого ребенка. Возвращаемся в 2022 год. Сейчас здесь 58 зданий – в каждом своя история и свои кружки. Найти себе развлечения и даже свое призвание проще простого. А чтобы понять и разобраться во всех направлениях творчества и не только, побываем в каждом. Начать предлагаю с самого интересного – песен и танцев, а также всех программ, связанных с искусством. Актовый зал сегодня заполнен ребятами с горящими глазами – все играют в интеллектуальную игру «Музей Музеев». Чтобы детям было особенно увлекательно, целая команда трудилась над испытаниями, танцевальными паузами и квестами. И все не зря – «зубрята» остались очень довольны. Анна Клименко:

Мне очень понравилось тем, что мне попался мой родной город, когда я выходила. И наша команда как раз получила ключ, и мы выиграли. Анна Равинцкая:

Были конкурсы с картинами, нужно было угадать картины по их копии. Нужно было понять, что за военный атрибут и написать его на холсте. Влада Родовская:

Насколько это важно для деток? Насколько это интересно и втягиваются ли они в процесс?

Наталья Андреева, педагог Национального детского центра «Зубренок»:

Конечно, потому что каждый человек – это индивидуум. Не каждому легко выйти на сцену, сказать слово, где-то что-то сделать. Наша игровая программа была построена на том, что они работали командой, чтобы перебороть этот страх выхода на сцену. Многие дети наоборот – «я могу во всех конкурсах поучаствовать». А для других это очень сложно, поэтому это прекрасная возможность коммуницировать в своем отряде. – Что именно было на конкурсе, что ребятам нужно было делать?

– Игровая программа была построена на том, что они посещали музеи нашей страны. Мы хотели представить все в игровой форме, чтобы ребята поняли, что посещать музеи совершенно не скучно, а очень интересно и познавательно. Посещая каждый музей, они выполняли разные условия, чтобы прочувствовать атмосферу каждого музея и узнать для себя что-то новое. Чтобы вообще узнать, что такие музеи у нас в стране существуют. А красивая белорусская мелодия и отточенный ритм постановки привели нас на репетицию. Сейчас талантливые танцоры борются за звание лучших и знают главные правила хорошей хореографии. Мария Шоть:

Спину ровно держать, улыбаться, знать технику танца, выполнять правильно движения. Артем Гапанович:

Самое главное – это улыбка и настроение, потому что если ты без настроения, то не сможешь станцевать. Как и обычные люди, мы перед выступлением волнуемся, но когда выступаем, всегда улыбаемся, у нас все отлично проходит, мы нигде не запарываемся. Все отлично. Республиканский конкурс «Юные таланты Беларуси» шествует по стране детства уже с 2005 года и до сих пор очень востребован. Каждую смену тут разное направление. Учащиеся здесь не только овладевают языком различного вида творчества, но самостоятельно постигают на себе все секреты искусства.