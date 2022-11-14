Помогают детям раскрыть таланты. Как в «Зубрёнке» организуют досуг?
Новости Беларуси. Детские каникулы с пользой. Как школьники проводят свое свободное от учебы время и какие интересные мероприятия проводит «Зубренок»? Узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, чем Национальный детский образовательно-оздоровительный центр привлекает молодежь и попробуем себя в робототехнике.
Влада Родовская, корреспондент:
Осенние каникулы – такой долгожданный отдых для детей. А для родителей это период с вопросительным знаком. Как грамотно распределить дни без школы и с кем оставить свое чадо? Сегодня мы отправляемся в самый известный детский курорт «Зубренок», чтобы своими глазами увидеть, как можно с пользой провести свободное от учебы время.
76 гектаров несравненной природы с огромным и красивым озером Нарочь и высоким сосновым лесом. Именно здесь находится уникальная страна детства, где только и слышен задорный смех и видны улыбки на лицах. Сегодня «Зубренок» – это не просто лагерь, а огромный детский центр, который силой магнита затягивает к себе ребят со всех уголков страны и зарубежья. Здесь созданы все условия для оздоровления и очень увлекательного отдыха. Не зря этот комплекс в народе называют белорусским «Артеком», который уже много десятилетий остается тем самым лагерем мечты для советских школьников.
1969 год. Тогда «Зубренок» впервые открыл свои двери для самых любознательных. В те времена это был небольшой лагерь, хоть и в очень живописном месте, но имеющий всего один спальный корпус на 160 мест, столовую и школу с медпунктом. Но с каждым годом статус центра повышался. Лучшие вожатые, интереснейшие конкурсы и море развлечений – и вот побывать в «Зубренке» стало самой настоящей наградой для каждого ребенка.
Возвращаемся в 2022 год. Сейчас здесь 58 зданий – в каждом своя история и свои кружки. Найти себе развлечения и даже свое призвание проще простого. А чтобы понять и разобраться во всех направлениях творчества и не только, побываем в каждом.
Начать предлагаю с самого интересного – песен и танцев, а также всех программ, связанных с искусством. Актовый зал сегодня заполнен ребятами с горящими глазами – все играют в интеллектуальную игру «Музей Музеев». Чтобы детям было особенно увлекательно, целая команда трудилась над испытаниями, танцевальными паузами и квестами. И все не зря – «зубрята» остались очень довольны.
Анна Клименко:
Мне очень понравилось тем, что мне попался мой родной город, когда я выходила. И наша команда как раз получила ключ, и мы выиграли.
Анна Равинцкая:
Были конкурсы с картинами, нужно было угадать картины по их копии. Нужно было понять, что за военный атрибут и написать его на холсте.
Влада Родовская:
Насколько это важно для деток? Насколько это интересно и втягиваются ли они в процесс?
Наталья Андреева, педагог Национального детского центра «Зубренок»:
Конечно, потому что каждый человек – это индивидуум. Не каждому легко выйти на сцену, сказать слово, где-то что-то сделать. Наша игровая программа была построена на том, что они работали командой, чтобы перебороть этот страх выхода на сцену. Многие дети наоборот – «я могу во всех конкурсах поучаствовать». А для других это очень сложно, поэтому это прекрасная возможность коммуницировать в своем отряде.
– Что именно было на конкурсе, что ребятам нужно было делать?
– Игровая программа была построена на том, что они посещали музеи нашей страны. Мы хотели представить все в игровой форме, чтобы ребята поняли, что посещать музеи совершенно не скучно, а очень интересно и познавательно. Посещая каждый музей, они выполняли разные условия, чтобы прочувствовать атмосферу каждого музея и узнать для себя что-то новое. Чтобы вообще узнать, что такие музеи у нас в стране существуют.
А красивая белорусская мелодия и отточенный ритм постановки привели нас на репетицию. Сейчас талантливые танцоры борются за звание лучших и знают главные правила хорошей хореографии.
Мария Шоть:
Спину ровно держать, улыбаться, знать технику танца, выполнять правильно движения.
Артем Гапанович:
Самое главное – это улыбка и настроение, потому что если ты без настроения, то не сможешь станцевать. Как и обычные люди, мы перед выступлением волнуемся, но когда выступаем, всегда улыбаемся, у нас все отлично проходит, мы нигде не запарываемся. Все отлично.
Республиканский конкурс «Юные таланты Беларуси» шествует по стране детства уже с 2005 года и до сих пор очень востребован. Каждую смену тут разное направление. Учащиеся здесь не только овладевают языком различного вида творчества, но самостоятельно постигают на себе все секреты искусства.
Татьяна Егоршина, педагог Национального детского центра «Зубренок»:
Хореографическое, вокальное, декоративно-прикладное, художественное, поэтическое творчество, конкурс фольклорных коллективов, конкурс театрального творчества. И в каждом конкурсе мы выявляем победителей по разным номинациям и возрастным категориям. А начинал он проводиться по областям. Приезжала, допустим, Гомельская область и представляла все области творчества. Например, поэты, декоративно-прикладное творчество, хореография и вокал. Ровно через год мы стали проводить конкурс по направлениям.
Во время отдыха успевают и учиться? Вот как проходит день в «Зубрёнке» – подробности здесь.