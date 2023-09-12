Республиканский слёт юных спасателей стартовал в «Зубрёнке»

Сергей Саланович, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Порядка 192 человек принимают в этом участие. Мы проанализировали: за 29 лет порядка 36 тысяч ребят прошли через эти испытания. Это очень важно, потому что они получают определенные основы безопасности жизнедеятельности, знают про любые правила поведения – как в быту, так и при различных нештатных ситуациях. Мы видим, и сердце радуется, гордость переполняет за нашу страну, что у нас растет такая достойная подрастающая смена нашему поколению. Потому что многие из них сегодня, именно в эти моменты, определяются со своей будущей профессией. И многие из них – я в это, конечно же, верю – станут спасателями.