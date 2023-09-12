Республиканский слёт юных спасателей стартовал в «Зубрёнке»

Новости Беларуси. Республиканский слет юных спасателей-пожарных начался в «Зубренке». 26-й раз здесь собрались самые активные представители молодежного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Республиканский слет юных спасателей-пожарных начался в «Зубренке». 26-й раз здесь собрались самые активные представители молодежного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении двух недель восемь команд будут бороться за звание лучших. Им необходимо показать свои умения и навыки в пожарной эстафете, брейн-ринге и полевых учениях.
Сергей Саланович, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Порядка 192 человек принимают в этом участие. Мы проанализировали: за 29 лет порядка 36 тысяч ребят прошли через эти испытания. Это очень важно, потому что они получают определенные основы безопасности жизнедеятельности, знают про любые правила поведения – как в быту, так и при различных нештатных ситуациях. Мы видим, и сердце радуется, гордость переполняет за нашу страну, что у нас растет такая достойная подрастающая смена нашему поколению. Потому что многие из них сегодня, именно в эти моменты, определяются со своей будущей профессией. И многие из них – я в это, конечно же, верю – станут спасателями.
После торжественного открытия состоялся один из самых ярких конкурсов «Смотр строя». Лучшими стали представители лицея МЧС, второе место завоевала команда Минской области, бронза – у Гомеля.