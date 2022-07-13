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«Мурашки по коже». Четверо ребят из «Зубрёнка» побывали в памятных местах проекта «Поезд Памяти»

13 июля 2022 18:14
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Новости Беларуси. О патриотическом путешествии по 15-ти белорусским и российским городам сегодня говорили в Национальном образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Своими впечатлениями со сверстниками поделились участники масштабного проекта «Поезд Памяти».

«Мурашки по коже». Четверо ребят из «Зубрёнка» побывали в памятных местах проекта «Поезд Памяти»-1

Четверым из ребят, которые сейчас отдыхают на третьей смене лагеря, посчастливилось на протяжении двух недель стать участниками первого патриотического тура, побывав в десятках памятных мест. Для них события Великой Отечественной теперь приобрели совсем другое значение. Уж точно незабываемое. В диалоговой площадке принял участие и сенатор Виктор Лискович. Он вместе со школьниками проехал по незабываемому маршруту памяти. К слову, этот проект продолжится и в следующем году. Желающих явно будет немало, поэтому организаторы уже приняли решение увеличить количество участников.

Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: «Мы сделаем так, чтобы этот проект был уделом всех детей нашей страны». Подробнее здесь.

«Мурашки по коже». Четверо ребят из «Зубрёнка» побывали в памятных местах проекта «Поезд Памяти»-4

Иван Осипов, участник патриотического проекта «Поезд Памяти»:
Очень хочется, чтобы ребята этим заинтересовались и тоже задумались, так как этот проект очень важен как для нашей страны, так и для единения двух стран.  

«Мурашки по коже». Четверо ребят из «Зубрёнка» побывали в памятных местах проекта «Поезд Памяти»-7

Елена Кос, педагог-организатор культурно-массового отдела НДЦ «Зубренок»:
Надо прожить эти две недели. Энергетика там просто потрясающая. Когда посещали некоторые мемориалы, например, Ржевский мемориал. Экскурсовод, когда что-то рассказывала, одно дело, когда ты идешь и смотришь, а другое дело, когда ты сам переживаешь, прям мурашки по коже. Очень сильные города, памятники.

# Детский лагерь «Зубренок» # общество # Иван Осипов # Виктор Лисковоч # Елена Кос # Фотофакт

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