«Мурашки по коже». Четверо ребят из «Зубрёнка» побывали в памятных местах проекта «Поезд Памяти»

Новости Беларуси. О патриотическом путешествии по 15-ти белорусским и российским городам сегодня говорили в Национальном образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Своими впечатлениями со сверстниками поделились участники масштабного проекта «Поезд Памяти».

Четверым из ребят, которые сейчас отдыхают на третьей смене лагеря, посчастливилось на протяжении двух недель стать участниками первого патриотического тура, побывав в десятках памятных мест. Для них события Великой Отечественной теперь приобрели совсем другое значение. Уж точно незабываемое. В диалоговой площадке принял участие и сенатор Виктор Лискович. Он вместе со школьниками проехал по незабываемому маршруту памяти. К слову, этот проект продолжится и в следующем году. Желающих явно будет немало, поэтому организаторы уже приняли решение увеличить количество участников. Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: «Мы сделаем так, чтобы этот проект был уделом всех детей нашей страны». Подробнее здесь.

Иван Осипов, участник патриотического проекта «Поезд Памяти»:

Очень хочется, чтобы ребята этим заинтересовались и тоже задумались, так как этот проект очень важен как для нашей страны, так и для единения двух стран.