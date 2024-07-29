«Радуга надежды» – в «Зубрёнке» стартовала смена для детей, перенесших онкозаболевания

На базе детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» стартовала смена для детей, которые перенесли онкологические заболевания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И сейчас находятся в стадии ремиссии. В составе группы 50 ребят. Главная цель – не медикаментозное лечение, а психологическое и общефизическое восстановление детей. Подробнее Екатерина Ковальчук.

Отдохнуть, набраться сил и запомнить это лето надолго. Именно за этим приехал в «Зубренок» Илья Кравченко. Для детей организована насыщенная программа, много мероприятий на свежем воздухе. В течение смены ребята могут насладиться водными прогулками на катамаранах, поплавать в бассейне, съездить на экскурсию по Нарочанскому кольцу. Составлено и специальное меню. Витаминизированное.

Реабилитационно-оздоровительная смена «Радуга надежды» под контролем врача-специалиста. Заболевания у ребят серьезные, поэтому физическое состояние отдыхающих очень важно. И к каждому особый подход.

Артур Шаманский, врач национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

У нас есть выписки на каждого больного, с диагнозами, состоянием, с необходимым перечнем дополнительных медикаментозных средств, которые они принимают. В общем, все нам известно об их состоянии, надеюсь, что ухудшения не будет, а будет только улучшение.

На базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» в течение 18 дней отдохнут и оздоровятся 50 детей.

Мария Кашинская, руководитель проекта РОО «Белорусский детский фонд»:

Лето 2024 года – это 33-е лето, в котором организуется наша оздоровительная смена «Радуга надежды», которая объединила ребят из разных уголков Беларуси, которые ценят каждый день.