«Собираем детей, которые интересуются разными видами деятельности». Кто может отдохнуть в «Зубрёнке»?

Конкурсы от вожатых, песни у костра, тихий час, первая любовь и дружба на века. Почти 100 лет назад «взвились кострами синие ночи» в первых пионерских лагерях. С тех пор каждое лето миллионы детей отправлялись в страну Пионерию, учиться самостоятельности, раскрывать свои таланты и набираться сил после тяжелого учебного года. Открыли летний сезон лагеря в Беларуси. О том, что сегодня предлагают современные здравницы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Что значит считалось?

Сергей Парчевский:

Да. В тот момент, когда мы говорили о лагерях единого государства Советский Союз, считалось, что «Артек» – это номер один. Но в Беларуси был свой «Артек» – это «Зубренок». Надежда, скажите, чем должен отличиться, что сделать современный школьник, чтобы попасть в ваш замечательный лагерь?

Надежда Онуфриева:

Он должен отличиться в каком-то виде социально значимой деятельности, если так сказать в общем – это значит в учебе, творчестве, спорте. Он должен, может быть, увлекаться и добиваться успехов в экологическом каком-то направлении. Это может быть техническое направление, вообще общественно-гуманитарное. Он будет прекрасный оратор, автор сочинений, чтец, певец или танцор – это можно перечислять до бесконечности. Потому что мы реализуем очень много разных программ, у нас они именно профильные. Если летний период трудно сделать, потому что там больше задача стоит именно укрепление здоровья, то в учебное время мы как раз собираем детей, которые интересуются разными видами деятельности. Это дети, которые активно участвуют в работе пионерской организации, БРСМ, в военно-патриотических клубах отдыхают. Для каждого, если есть какая-то форма работы с детьми, и туда идут дети, им это интересно, то у нас будет обязательно профильная смена в этом направлении. Секрет прост.

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