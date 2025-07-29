Новости по тегу #Денис Шаман

11 выпускников Академии МВД и 4 девушки, которые ранее работали гражданскими служащими, прошли аттестацию и теперь стали офицерами.
Чтобы ребятам было легче усвоить информацию и закрепить уже имеющиеся знания в области расследования уголовных преступлений, для них подготовили множество интерактивных заданий. Например, нужно было опознать человека по следам пальцев рук, исследовать следы преступления.
Результат работы – справедливость, а лучшая оценка – доверие.
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