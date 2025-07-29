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Новости по тегу #Денис Шаман

В Минске молодые следователи принесли присягу на верность Родине и белорусскому народу
29 июля 2025 13:43

В Минске молодые следователи принесли присягу на верность Родине и белорусскому народу

Следственный комитет провёл образовательный квест для студентов юрфаков и курсантов Академии МВД
19 сентября 2024 16:09

Следственный комитет провёл образовательный квест для студентов юрфаков и курсантов Академии МВД

Какова ситуация с преступностью в Беларуси? Рассказали в Следственном комитете
12 сентября 2024 08:51

Какова ситуация с преступностью в Беларуси? Рассказали в Следственном комитете

Свыше сотни сотрудников Следственного комитета приняли участие в патриотическом автопробеге
05 июля 2024 12:09

Свыше сотни сотрудников Следственного комитета приняли участие в патриотическом автопробеге

Пьяный не смог отличить зелёный от красного. Вспоминаем самые жуткие ДТП 2023-го по вине нетрезвых водителей
21 апреля 2023 14:20

Пьяный не смог отличить зелёный от красного. Вспоминаем самые жуткие ДТП 2023-го по вине нетрезвых водителей

16 «нетрезвых» уголовных дел возбудили за 2023-й. Сотрудники ГАИ о пьяных за рулём
21 апреля 2023 14:01

16 «нетрезвых» уголовных дел возбудили за 2023-й. Сотрудники ГАИ о пьяных за рулём

Теперь звонят на городской номер. Телефонные мошенники придумали новую схему для обмана пенсионеров
02 февраля 2023 15:28

Теперь звонят на городской номер. Телефонные мошенники придумали новую схему для обмана пенсионеров

«Победил сильнейший». СК, сборная депутатов и дружина СМИ сыграли турнир по мини-футболу
22 декабря 2022 18:35

«Победил сильнейший». СК, сборная депутатов и дружина СМИ сыграли турнир по мини-футболу

Лучших молодых следователей наградили в Минске
20 декабря 2022 06:50

Лучших молодых следователей наградили в Минске

«Здесь работа налажена жёстко». В СК рассказали, что грозит тем, кто не платит алименты
06 декабря 2022 14:01

«Здесь работа налажена жёстко». В СК рассказали, что грозит тем, кто не платит алименты

Молодые следователи Минска торжественно принесли присягу
02 декабря 2022 13:05

Молодые следователи Минска торжественно принесли присягу

За 2022 год в ДТП пострадали 33 ребёнка. Как в столице борются с гибелью и травматизмом детей?
12 июля 2022 14:59

За 2022 год в ДТП пострадали 33 ребёнка. Как в столице борются с гибелью и травматизмом детей?