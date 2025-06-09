Муковозчик: Запад не может справиться с разгулом наркотиков – и тогда начинает их разрешать

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

На улицах Лондона появились интересные сервисы: коробочки, в которых лежат перевязочные материалы – бинт, вата. В общем, коротко о криминальной обстановке в городе… Но идея неплохая. А что мы могли бы положить в такие коробочки на улицах Минска?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Вот скажите мне, это у нас в природе что ли – обезьянничать? Сделать, как в Лондоне или как в Париже, – это же чистой воды низкопоклонство перед Западом, пора бы уже и вылечиться.

И потом, если уж обезьянничать, то почему не сделать, как в Китае? То-то, вы даже не знаете, как там, а там есть чему поучиться!

На самом-то деле это есть самая настоящая капитуляция, девчонки: Запад не может справиться с разгулом наркотиков – и тогда начинает их разрешать. Какие потяжелее – в аптеках по предъявлении синюшного лица. А что полегче – и прямо на улицах.

Сделал вид, что проблемы нет, назвал это торжеством демократии – и загнивай себе дальше.