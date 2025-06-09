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Муковозчик: Запад не может справиться с разгулом наркотиков – и тогда начинает их разрешать

09 июня 2025 17:56
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Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Муковозчик: Запад не может справиться с разгулом наркотиков – и тогда начинает их разрешать-2

На улицах Лондона появились интересные сервисы: коробочки, в которых лежат перевязочные материалы – бинт, вата. В общем, коротко о криминальной обстановке в городе… Но идея неплохая. А что мы могли бы положить в такие коробочки на улицах Минска?

Муковозчик: Запад не может справиться с разгулом наркотиков – и тогда начинает их разрешать-4

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Вот скажите мне, это у нас в природе что ли – обезьянничать? Сделать, как в Лондоне или как в Париже, – это же чистой воды низкопоклонство перед Западом, пора бы уже и вылечиться.

И потом, если уж обезьянничать, то почему не сделать, как в Китае? То-то, вы даже не знаете, как там, а там есть чему поучиться!

На самом-то деле это есть самая настоящая капитуляция, девчонки: Запад не может справиться с разгулом наркотиков – и тогда начинает их разрешать. Какие потяжелее – в аптеках по предъявлении синюшного лица. А что полегче – и прямо на улицах.

Сделал вид, что проблемы нет, назвал это торжеством демократии – и загнивай себе дальше.

Андрей Муковозчик комментирует самые эмоциональные события недели, вызвавшие вопросы от наших читательниц.

Муковозчик: Запад не может справиться с разгулом наркотиков – и тогда начинает их разрешать-6

Андрей Муковозчик:
Точно так же с уличной преступностью: Запад не может ничего с ней поделать. Она растет, и вместо поддержания правопорядка власти предлагают ватку и бинтик. Тебя ограбили и избили – приложи себе марлечку, тебя зарезали и убили – перевяжись сам. А то ведь скорая сюда, где тебя отминусовали, даже не поедет, пойми.

Помните, девочки, проводника из фильма «Вокзал для двоих»: «Верочка-а! Веру-унчик! Сама-сама-сама!..» Стыдно и противно. Вот так же оно сейчас и с Европой, и с Англией, и с их демократией, и с тем местом, куда она человечество завела.

Подробности в видео.

# Андрей Муковозчик # Авторская журналистика на СТВ

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