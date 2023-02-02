Теперь звонят на городской номер. Телефонные мошенники придумали новую схему для обмана пенсионеров

Все нужно делать по букве закона, но есть и те, кто ее обходит. Новую схему старого развода придумали телефонные мошенники. Аферисты взламывают аккаунты в соцсетях, чтобы звонить своим жертвам с белорусских номеров. При этом мошенники не забывают о старой доброй классике и продолжают атаковать выдуманными историями о ДТП, в которое якобы попали их родственники. С какими суммами расстаются потерпевшие в ложных попытках спасти близких? И ждать ли нам новой волны вишинга? Об этом поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Денисом Шаманом, заместителем начальника управления Следственного комитета г. Минска. Сколько преступлений успели совершить телефонные мошенники за 2022 год? Юрий Царев, ведущий:

Ждем от вас сводки.

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета г. Минска:

Сводки за сегодня не будет. Я остановлюсь на общей структуре мошенничеств, которые присущи для Минска. Минск – это административный центр своеобразный, здесь самая высокая плотность населения, находятся организации, учреждения, что не может не заинтересовать в том числе и мошенников. В отношении минчан за прошлый год было совершено более 1 800 таких преступлений. Самое печальное – это мошенничества, которые совершаются против престарелых людей, именно мошенничества с ДТП, где разыгрываются сцены, истории рассказываются о том, что близкий родственник жертвы попал в аварию. За прошлый год таких преступлений было совершено более 700, ущерб от преступлений составил более 9 миллионов рублей. Это сумма очень большая. Люди, находясь в состоянии шока, отдают все деньги, которые есть. К сожалению, основной категорией пострадавших являются люди престарелые, пожилого возраста. Юрий Царев:

Говоря о преступлениях, нельзя говорить о нравственности. Но это одно из самых безнравственных преступлений из возможных. Люди прекрасно понимают и осознанно звонят пенсионерам, которые иногда находятся в пограничном состоянии здоровья, которые непонятно как могут перенести подобную весть. Денис Шаман:

Оценивать с моральной точки зрения этих людей нет смысла, потому что о здоровье никто не думает, думают только о наживе. На это преступление надо смотреть с нескольких сторон. Во-первых, это потерпевшие. Они у нас в основной массе престарелые. С другой стороны, для вывода из оборота этих денег тоже используются люди, которые страдают, работают за процент от суммы курьером. А некоторые действительно заблуждаются, хотя сегодня уже сложно говорить, что может кто-то заблуждаться. Также страдают и несут потом ответственность наравне с теми организаторами этой преступной схемы, хотя до организаторов сложно сегодня добраться, потому что основные организаторы находятся за пределами Беларуси, до них добраться сложно.

Юрий Царев:

Получается целая сеть, своеобразный спрут. Денис Шаман:

Да, это спрут, который затягивает в свои сети в том числе и курьеров. Якобы они говорят, что они курьеры. За прошлый год было задержано 157 человек, 84 человека находилось под стражей. И ответственность у них будет в составе организованной группы до 10 лет лишения свободы. В ходе допросов они отрицают, что они знали об этом. Но имеются случаи, когда брались за подработку в виде курьера, приезжали и видели этих пожилых людей, которые трясущимися руками заворачивали свертки, пытались им передать. Несколько таких случаев есть, когда сами курьеры отказывались от этого, звонили в милицию и говорили, что здесь какая-то ситуация неправильная. Сами потерпевшие находились в шоковом состоянии. То есть говорить о том, что кто-то не знает, сложно, тем более если это взрослые люди. Надеются, что удастся им уйти от ответственности. Говорят о том, что не знали, работали курьером и взяли что-то неизвестное, куда-то повезли. Схема всегда одна и та же. Это не один эпизод, это одна и та же категория людей, у которых нужно что-то забрать. И потом это нужно передать, перевести в криптовалюту. Встретиться с определенными людьми и передать эти деньги. Уже в этом году совершено 41 такое преступление, уже задержано 17 человек. Люди работают с 9:00 до 18:00 по графику рабочего дня. С 9:00 начинается обзвон по номерам городских телефонов. Чем больше они обзвонили, тем больше людей среагировало. Какую новую схему придумали телефонные мошенники? Юрий Царев:

Вы сказали важную вещь про городские телефоны. К звонкам на Viber мы все уже привыкли, мошенники в основном до этого звонили на Viber. Понятно, что это вызывает сомнение. Но городской телефон вызывает какое-то доверие определенной категории наших граждан, именно у пенсионеров. Потому что кто звонит обычно? Обычно звонят официальные структуры на городской, домашний телефон. И они испытывают к домашним звонкам доверие.

Денис Шаман:

Правильно сказали, мы в основном не пользуемся городскими телефонами. Кто в последний раз куда звонил по городскому телефону? Если мы берем Viber, то это, как правило, банковская карта. У пенсионеров есть карты, но в основном это пенсионные. Других накопительных карт, зарплатных у них нет. Поэтому здесь выпытывают реквизиты именно банковских карт, это другая категория людей, моложе. Мы более критично относимся этим звонкам, можем посмотреть и определить код оператора, страны. Вряд ли бабушка или дедушка по 90 лет будут разбираться кто куда звонил. Вы правильно сказали, что период, когда звонят, на какой телефон звонят, то есть с 9:00 до 18:00 мы находимся на работе, а дома или пенсионеры, или дети. К сожалению, сейчас вызывает тревогу, что сейчас все чаще и чаще при допросе потерпевших люди говорят: а я же знал, слышал и видел. И все равно это выдергивание из комфортной среды. Вот смотрят «Новое утро» спокойно, тут раздается звонок, что ваша дочь или сын попали в аварию, изуродованы, покалечены или сбили беременную. То есть набрасывается так, чтобы максимально зацепить все чувства. И за детей боязнь, и за родных боязнь, боязнь уголовной ответственности за совершенное, и спасти жизнь туда же. И получается, что все возможные триггеры срабатывают. И человек знает, но голова выключается. Были случаи, когда люди успевали сходить к соседям и взять деньги. Были случаи, когда чуть ли не в банк ходили снимать деньги, чтобы передать этим курьерам. И они сами потом не могут объяснить. Они через несколько часов приходят в себя и не могут объяснить. Они говорят, что им дети говорили, они знали, по телевизору видели, по радио слышали, но вот как-то так. Ольга Войтенкова, ведущая:

Давайте проведем еще небольшой инструктаж. Какими должны быть первые действия, когда поступил звонок, ты понимаешь, что тебя пытаются развести?

Денис Шаман:

Положить трубку, прекратить разговор, перезвонить своим родным и близким. Это первое, что нужно сделать. Второй момент – если вы связались со своими родными и все хорошо, то нужно сообщить в государственные органы, в милицию. Звонить в 102. Есть случаи, когда люди держали на связи наших бандитов, которые звонили им, при этом уже выехал курьер, за это время успевали позвонить в милицию, курьеры были задержаны с поличным на месте. То есть наша работа по профилактике дает определенный результат. Но с учетом возраста потерпевших нужно напоминать. Как выглядит типичный курьер мошенников? Юрий Царев:

В программе уже обсуждали портрет типичного браконьера. Попытаемся создать портрет обычного курьера. Возраст, пол, какие черты нужно знать. Вот пришел человек, сразу понятно, что курьер. Правильно вы сказали, что они на триггеры надавливают. Я знаю, что такие люди говорят быстро, не дают возможности сосредоточиться, что-то обдумать. Как определить его внешне?