«Сплошной обзвон». По каким схемам работают телефонные мошенники?

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси возбуждено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу « По существу ».

Алена Сырова, СТВ: А помочь нашим правоохранительным органам? Если человек понимает, что его обманывают, условно – я сейчас фантазирую – довести ситуацию до того, когда приедет курьер, и в то же время вызвать наряд милиции. Вам так помогут?

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску:

Самое интересное, что когда началась эта кампания профилактическая, уже, наверное, каждая третья потерпевшая говорит: «Так я же знала. Меня же предупреждали, мне же говорили. Мне же и сын говорил, и дочь говорила, и все равно». Все равно, потому что это пожилые люди. Особенно пожилые люди. Ну, 91 год.

Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

Сейчас мы эту проблему понимаем. Сейчас мы прорабатываем с определенными кампаниями, которые занимаются кибербезопасностью. В нашей стране проведение эксперимента или внедрение продукта – это приложение на телефоне, которое анализирует входящие звонки и понимает само, исходя из той базы, алгоритмов, откуда звонок, какой. Понимает само приложение, что звонит мошенник, вероятно. И выводит сообщение на мобильный телефон, что звонит мошенник, и может посылать сообщение.

Алена Сырова:

Когда оно появится?

Иван Судникович:

Мы продумаем способ, чтобы это проверить, протестировать, сейчас это первые наработки, чтобы внедрить в государстве массово.

Денис Шаман:

Еще как идея, как работа именно по городским телефонам. Если с мобильной связью понятно, это может быть приложение, рассылка, то здесь же мы говорим, что первоначально всю информацию начинают выуживать только по городскому телефону. Сейчас прорабатывается с Минскими городскими сетями РУП «Белтелеком» вопрос о внедрении такой опции: если будет международный звонок на телефон, то до того, как трубка снимается, какое-то сообщение: вам звонят из-за границы...

Кирилл Казаков:

Внимание, могут быть мошенники.

Денис Шаман:

Да, достаточно такого.

Алена Сырова:

А какое процентное соотношение этих звонков из Беларуси и из-за рубежа.