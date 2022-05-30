«Сплошной обзвон». По каким схемам работают телефонные мошенники?

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси возбуждено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
А помочь нашим правоохранительным органам? Если человек понимает, что его обманывают, условно – я сейчас фантазирую – довести ситуацию до того, когда приедет курьер, и в то же время вызвать наряд милиции. Вам так помогут?
Кирилл Казаков, СТВ:
Это называется уже оперативная разработка.
Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску:
Самое интересное, что когда началась эта кампания профилактическая, уже, наверное, каждая третья потерпевшая говорит: «Так я же знала. Меня же предупреждали, мне же говорили. Мне же и сын говорил, и дочь говорила, и все равно». Все равно, потому что это пожилые люди. Особенно пожилые люди. Ну, 91 год.
Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Сейчас мы эту проблему понимаем. Сейчас мы прорабатываем с определенными кампаниями, которые занимаются кибербезопасностью. В нашей стране проведение эксперимента или внедрение продукта – это приложение на телефоне, которое анализирует входящие звонки и понимает само, исходя из той базы, алгоритмов, откуда звонок, какой. Понимает само приложение, что звонит мошенник, вероятно. И выводит сообщение на мобильный телефон, что звонит мошенник, и может посылать сообщение.
Алена Сырова:
Когда оно появится?
Иван Судникович:
Мы продумаем способ, чтобы это проверить, протестировать, сейчас это первые наработки, чтобы внедрить в государстве массово.
Денис Шаман:
Еще как идея, как работа именно по городским телефонам. Если с мобильной связью понятно, это может быть приложение, рассылка, то здесь же мы говорим, что первоначально всю информацию начинают выуживать только по городскому телефону. Сейчас прорабатывается с Минскими городскими сетями РУП «Белтелеком» вопрос о внедрении такой опции: если будет международный звонок на телефон, то до того, как трубка снимается, какое-то сообщение: вам звонят из-за границы...
Кирилл Казаков:
Внимание, могут быть мошенники.
Денис Шаман:
Да, достаточно такого.
Алена Сырова:
А какое процентное соотношение этих звонков из Беларуси и из-за рубежа.
Алексей Тукало, начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Беларуси, кандидат юридических наук:
Они все идут с использованием IP-телефонии, различных программных продуктов, которые позволяют анонимизировать номер, с которого звонят, используется VPN, другие программные продукты, которые показывают, что идет звонок из-за рубежа.
Кирилл Казаков:
Но они же, насколько я понимаю, берут просто телефонный справочник и наугад начинают звонить
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Сплошной обзвон. К примеру, тысячу прозвонили, если есть одна жертва – уже успех. Мы должны понимать, что не каждый на это идет. То есть это 1 или 5% повелись на удочку мошенников, Но целом это просто круглосуточная работа.
Кирилл Казаков:
У нас сейчас четверть всех преступлений это киберпреступления. Сейчас уже новое, что-то из старого это обман в интернете, когда покупаешь что-то, чего вообще не существует.
Сергей Кабакович:
Это никуда не ушло. У нас люди просто сейчас переходят в информационное поле. И принципе преступность, которая у вас раньше, условно, отжимала кошелек в трамвае, сейчас она отжимает эти денежные кошельки, так называемые реквизиты в интернете. Но есть еще банальные вещи.
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