Новости Беларуси. Молодые следователи Минска торжественно принесли присягу. Церемония состоялась в сквере имени Георгия Жукова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не так давно исполнилось 126 лет со дня рождения советского полководца и Героя Советского Союза. 15 лейтенантов юстиции присягнули на верность стране и белорусскому народу. Поддержать начинающих сотрудников Следственного комитета пришли их родные и близкие.

Александра Белявская, следователь Центрального РОСК Минска:

Впервые такое мероприятие у меня. Это интересно. Во-первых, можно развивать свои правоприменительные навыки работы с людьми и служить родному государству.

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

Это место, которое наполнено определенной аурой, которое рассказывает нам и напоминает каждый раз о том, какая история была у нашей страны, напоминает про подвиг наших прадедов, которые отстояли нашу независимость.

Елена Попкова, мама следователя:

Мой дед, прадед, отец мой – все были военными. А сын пошел в органы. Я никогда не могла подумать, что мой мальчик будет носить форму. Послушав, как мой сын принимает присягу, четко, размеренно, уверенно в себе, уже прослужив в органах месяц, у меня волнения нет абсолютно никакого.