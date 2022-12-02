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Молодые следователи Минска торжественно принесли присягу

02 декабря 2022 13:05
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Новости Беларуси. Молодые следователи Минска торжественно принесли присягу. Церемония состоялась в сквере имени Георгия Жукова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые следователи Минска торжественно принесли присягу-1

Не так давно исполнилось 126 лет со дня рождения советского полководца и Героя Советского Союза. 15 лейтенантов юстиции присягнули на верность стране и белорусскому народу. Поддержать начинающих сотрудников Следственного комитета пришли их родные и близкие.

Молодые следователи Минска торжественно принесли присягу-4

Александра Белявская, следователь Центрального РОСК Минска:
Впервые такое мероприятие у меня. Это интересно. Во-первых, можно развивать свои правоприменительные навыки работы с людьми и служить родному государству.

Молодые следователи Минска торжественно принесли присягу-7

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по Минску:
Это место, которое наполнено определенной аурой, которое рассказывает нам и напоминает каждый раз о том, какая история была у нашей страны, напоминает про подвиг наших прадедов, которые отстояли нашу независимость.

Молодые следователи Минска торжественно принесли присягу-10

Елена Попкова, мама следователя:
Мой дед, прадед, отец мой – все были военными. А сын пошел в органы. Я никогда не могла подумать, что мой мальчик будет носить форму. Послушав, как мой сын принимает присягу, четко, размеренно, уверенно в себе, уже прослужив в органах месяц, у меня волнения нет абсолютно никакого.

Молодые следователи Минска торжественно принесли присягу-13

В торжественной обстановке следователям столицы также присвоили очередные звания. По окончании торжества сотрудники ведомства возложили цветы к памятнику маршала Жукова и почтили его память минутой молчания.

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# Следственный комитет Беларуси # общество # Денис Шаман # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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