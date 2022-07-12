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За 2022 год в ДТП пострадали 33 ребёнка. Как в столице борются с гибелью и травматизмом детей?

12 июля 2022 14:59
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Новости Беларуси. В первом полугодии 2022 года в Минске в ДТП пострадали 33 ребенка. И только 7 из них – по вине несовершеннолетних, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

За 2022 год в ДТП пострадали 33 ребёнка. Как в столице борются с гибелью и травматизмом детей?-1

Зачастую причина происшествий – халатность взрослых. В столице прошла встреча по предотвращению гибели и травматизма детей в быту, при пожарах и ДТП. Собрались медики, представители ГАИ, прокуратуры, Следственного комитета и трудовые коллективы. Что касается статистики – на первом месте стоят уличные травмы. Затем идут бытовые и спортивные. В среднем за сутки только в больницу № 6 с травмами обращаются около 70-80 детей.  

За 2022 год в ДТП пострадали 33 ребёнка. Как в столице борются с гибелью и травматизмом детей?-4

Станислав Третьяк, заместитель главного врача по травматологии 6-й городской клинической больницы:  
Летом, в основном, это уличные травмы, связанные с детской площадкой, а также со средствами передвижения. Это велосипед, роликовые коньки. И, в основном, это травмы верхних конечностей в результате банального падения ребенка с опоры на руку.  

За 2022 год в ДТП пострадали 33 ребёнка. Как в столице борются с гибелью и травматизмом детей?-7

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:  
В настоящее время Государственная автомобильная инспекция проводит профилактические мероприятия, связанные с агитационно-пропагандистской деятельностью, работаем с детьми как в летних лагерях, так и в лагерях оздоровительных. Также проводим беседы с детьми прямо на дворовых территориях, в парках отдыха. Также активно используем до сих пор родительские чаты, куда стараемся размещать информацию для доведения до своих подопечных родителями.  

За 2022 год в ДТП пострадали 33 ребёнка. Как в столице борются с гибелью и травматизмом детей?-10

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по Минску:  
В этом полугодии была, к сожалению, гибель несовершеннолетнего на пожаре. Девочка погибла, банальная ситуация – зарядное устройство, оставленное в розетке – причина возгорания. Как врачи ни боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.  

За 2022 год в ДТП пострадали 33 ребёнка. Как в столице борются с гибелью и травматизмом детей?-13

Также фиксируются падения детей из окон. Только за 2022-й уже три таких случая. Причина – недосмотр взрослых (подробности здесь).  

# Дети # общество # Станислав Третьяк # Сергей Бабич # Денис Шаман # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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