Одна квартира – одна машина? Узнали, как рассчитывают количество парковочных мест во дворе при постройке дома

За что платят водители, какие средства используют для контроля нарушителей и как развивается автомобильная инфраструктура в стране? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как работает новый порядок автостоянок и парковок в Беларуси.

Виктория Каркозова, начальник отдела управления проектной деятельностью, градостроительства и архитектуры главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Министерства строительства и архитектуры Беларуси:

В настоящее время у нас строительные нормы действуют, планировка и застройка населенных пунктов. В действующей редакции при проектировании территории новой многоквартирной жилой застройки у нас обязательно должно быть предусмотрено размещение автостоянок и парковок для размещения стопроцентной численности расчетного парка автомобилей граждан.

Кирилл Казаков, СТВ:

В доме 106 квартир, трехэтажка, девятиэтажная – должно быть 106 парковочных мест?

Виктория Каркозова:

Раньше был норматив такой. Новая редакция у нас вступила в 2023 году. До того времени у нас действовал норматив, что у нас должна быть одна машина на одну квартиру. Сейчас, в настоящее время, ввиду тенденции роста количества машин, нашими требованиями вот этот норматив, но здесь мы берем расчетный уровень автомобилизации из расчетного срока действия генерального плана населенного пункта.

У нас, получается, есть населенный пункт. Они у нас разные по количеству, по численности.

Кирилл Казаков:

Давайте Минск возьмем. Приблизительно два миллиона человек здесь живет официально. Миллион машин.

Виктория Каркозова:

Мы берем уровень автомобилизации, считаем. У нас, допустим, два миллиона жителей. Условно говоря, на тысячу жителей у нас приходится где-то 500 машин, но в другом населенном пункте будет ситуация значительно другая. Будет считаться конкретно уровень автомобилизации по Минску и по другим населенным пунктам.