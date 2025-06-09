Одна квартира – одна машина? Узнали, как рассчитывают количество парковочных мест во дворе при постройке дома
За что платят водители, какие средства используют для контроля нарушителей и как развивается автомобильная инфраструктура в стране? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как работает новый порядок автостоянок и парковок в Беларуси.
Виктория Каркозова, начальник отдела управления проектной деятельностью, градостроительства и архитектуры главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Министерства строительства и архитектуры Беларуси:
В настоящее время у нас строительные нормы действуют, планировка и застройка населенных пунктов. В действующей редакции при проектировании территории новой многоквартирной жилой застройки у нас обязательно должно быть предусмотрено размещение автостоянок и парковок для размещения стопроцентной численности расчетного парка автомобилей граждан.
Кирилл Казаков, СТВ:
В доме 106 квартир, трехэтажка, девятиэтажная – должно быть 106 парковочных мест?
Виктория Каркозова:
Раньше был норматив такой. Новая редакция у нас вступила в 2023 году. До того времени у нас действовал норматив, что у нас должна быть одна машина на одну квартиру. Сейчас, в настоящее время, ввиду тенденции роста количества машин, нашими требованиями вот этот норматив, но здесь мы берем расчетный уровень автомобилизации из расчетного срока действия генерального плана населенного пункта.
У нас, получается, есть населенный пункт. Они у нас разные по количеству, по численности.
Кирилл Казаков:
Давайте Минск возьмем. Приблизительно два миллиона человек здесь живет официально. Миллион машин.
Виктория Каркозова:
Мы берем уровень автомобилизации, считаем. У нас, допустим, два миллиона жителей. Условно говоря, на тысячу жителей у нас приходится где-то 500 машин, но в другом населенном пункте будет ситуация значительно другая. Будет считаться конкретно уровень автомобилизации по Минску и по другим населенным пунктам.
Алена Сырова, СТВ:
Мы выяснили, что в Минске уровень автомобилизации 50 %. Когда будет строиться новый жилой квартал...
Кирилл Казаков:
Там каждой квартире должна быть машина, правильно?
Виктория Каркозова:
Не каждой квартире машина, а будет исходя из расчетного уровня автомобилизации. То есть может быть одна машина, а может, и меньше.
Кирилл Казаков:
То есть, если в доме 106 квартир, то 50% – 53 места.
Виктория Каркозова:
Может быть. Это все зависит от количества проживающего населения, также от объектов, которые предусматриваются к размещению в этом квартале застройки. Это торговые объекты, общественные объекты. Под них тоже необходимо предусматривать машиноместа, но нашими нормативами предусматривается норма двойного использования таких парковочных мест. То есть в различное время (утром, днем и вечером) граждане уезжает на работу – эти машиноместа освобождаются. Другие приезжают к торговым объектам и тоже здесь паркуются на какой-то промежуток времени.
Алена Сырова:
То есть злиться от того, что ты с утра или вечером решил приехать в торговый центр, а там парковка забита теми, кто ночевать пошел уже, не стоит? Это в правовых нормах?
Виктория Каркозова:
В нормах предусмотрено, что для общественных объектов парковочные места должны быть предусмотрены при общественных объектах. Такие ситуации, что приехал в магазин, но припарковался во дворе, нормами исключаются. Должно проектироваться вне дворовых территорий, чтобы обеспечить граждан необходимым количество машин.
Может ли ГАИ оштрафовать за неоплату парковки? Узнали у сотрудника.