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«Европейцы в этом плане молодцы». Лукашенко заявил о необходимости повышения в Беларуси производительности труда

09 июня 2025 17:47
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О Калининградской области 9 июня шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял делегацию этого региона во главе с губернатором Алексеем Беспрозванных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны настроены развивать продовольственную сферу. В этом секторе Беларусь уверенно держит марку. Широкая линейка товаров на любой вкус, а репутация проверена временем и экспортом: белорусское качество знают далеко за пределами страны.

Лукашенко: мы поставим Калининградской области нужное количество продуктов питания, в том числе и картошки. Читайте здесь.

Но в сложившихся условиях важно не только выпускать качественную продукцию, но еще и повышать эффективность труда. В этом плане есть чему поучиться у европейцев. Александр Лукашенко в разговоре на этом вопросе сделал акцент.

«Европейцы в этом плане молодцы». Лукашенко заявил о необходимости повышения в Беларуси производительности труда-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте будем откровенны, европейцы в этом плане молодцы. Я часто привожу в пример. Дефицит трудовых ресурсов, приехали к нам люди из известных регионов. Наши говорят: ну как это так? Я говорю: хорошо, мы никого сюда, у нас жестко это контролируется, никаких мигрантов, но тогда производительность труда нужна как в Евросоюзе. В 3-5 раз выше. Потому что, если мы не будем конкурентными с Европейским союзом, нам нечего там делать, особенно Калининграду и Беларуси. Потому что у нас та экономика, которая присуща всему Европейскому союзу. И с ними надо конкурировать. А, значит, это прежде всего рабочий человек. Мы решаем эти проблемы. И я уверен, что решим.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко

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