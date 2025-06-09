«Европейцы в этом плане молодцы». Лукашенко заявил о необходимости повышения в Беларуси производительности труда

О Калининградской области 9 июня шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял делегацию этого региона во главе с губернатором Алексеем Беспрозванных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны настроены развивать продовольственную сферу. В этом секторе Беларусь уверенно держит марку. Широкая линейка товаров на любой вкус, а репутация проверена временем и экспортом: белорусское качество знают далеко за пределами страны.

Лукашенко: мы поставим Калининградской области нужное количество продуктов питания, в том числе и картошки. Читайте здесь.

Но в сложившихся условиях важно не только выпускать качественную продукцию, но еще и повышать эффективность труда. В этом плане есть чему поучиться у европейцев. Александр Лукашенко в разговоре на этом вопросе сделал акцент.