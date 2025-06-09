Новшества в указе о работе автостоянок и парковок! Что изменится для белорусов – рассказали эксперты
За что платят водители, какие средства используют для контроля нарушителей и как развивается автомобильная инфраструктура в стране? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как работает новый порядок автостоянок и парковок в Беларуси.
Что за «чудо-автомобиль» будет работать в Минске для контроля стоянок в запрещенных местах?
Денис Ливанович, заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Его основная задача – это контроль в автоматическом режиме участков улично-дорожной сети, где запрещена остановка и стоянка. То есть там, где есть проблема, где эти автомобили создают помехи общественному транспорту, где стоящее с нарушением ПДД транспортное средство будет создавать предпосылки к совершению ДТП, где и одно стоящее транспортное средство создает затор на каком-то участке дороги.
Алена Сырова, СТВ:
А какие это участки города?
Денис Ливанович:
Сегодня у нас паспортов зон контроля в автоматическом режиме, разработанных, внесенных в Минске, с учетом той работы, которая уже порядка десяти лет проводилась и ныне проводится техническими средствами, их очень много – десятки, под сотню. Но здесь выборочно проводиться работы будут, не по всем участкам сразу.
Это будет так: сегодня одну улицу посмотрели, завтра – вторую, третью, потом вернулись к этим участкам. Будет анализироваться эффект от этой работы, качество того материала, который поступает, и эта работа привлечения автовладельцев транспортных средств будет осуществляться в автоматическом режиме посредством направления постановления по адресу регистрации собственника транспортного средства, то есть это не ручная работа – это полностью автоматизировано.
Как опыт Москвы помог в разработке изменения в указ?
Кирилл Казаков, СТВ:
Понимаю московскую историю. Живем в этом инфопространстве, и шутки про то, что люди, которые на Bentley, Rolls-Royce приезжают и листиком прикрывают номер, чтобы он не попался на камеру регистраторов, живут уже несколько лет. Жители Минска в конце концов ждали, что такая или очень похожая система когда-нибудь дойдет до Минска. Мы, водители, правильно понимаем, что так оно будет? Либо не совсем так?
Андрей Зырянов, генеральный директор государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки»:
Мы очень внимательно изучали опыт Москвы, потому что это близко нам по ментальности. Мы посмотрели все их ошибки, но сейчас у них очень эффективная система, и мы ее внимательно изучили. Мы постараемся сделать такую же систему, только намного дешевле и понятнее.
Это базовый элемент. Этот указ, который сейчас изменился, неновый. Он 2006 года, и в свое время он тоже выполнял свои функции. Но ситуация поменялась. Это касается не только парковок. Это касается и стоянок, появились автоматические стоянки, новые системы контроля. Поэтому он сейчас модернизировался.
Следующим элементом будет постановление Совета Министров, которое четко распишет, кто, как, кому, за сколько, в каких местах. И наши предложения мы в него внесли, чтобы максимально отдать эти полномочия местным органам власти.
Мы планируем, что парковки будут стоить по-разному, в зависимости от месторасположения, времени использования. Планируем, что на каждой улице, возможно, будут разные тарифы. В Москве восемь зон, у нас пока пять.
Насколько увеличится количество поступлений в госбюджет после принятия новых норм?
Алена Сырова:
Когда система заработает, насколько увеличится количество поступлений?
Андрей Зырянов:
Белорусы – достаточно законопослушные люди, и высокий процент людей, которые оплачивают. 60 %, и еще 10 % оплачивают, когда посмотрели, что есть извещение. Планируем 80-90 %, то есть выйдем на то количество людей. Как с нарушением Правил дорожного движения. Ну есть 10-15 %, которые так себя видят и противопоставляют себя обществу. Будут примерно такие же цифры.
Какая ответственность предусмотрена для гостей из-за рубежа?
Ален Сырова:
Какая-то ответственность для гостей будет предусмотрена?
Андрей Зырянов:
Пойдем по элементам. Сейчас мы введем в принципе ответственность, потом будем прорабатывать, как работать с гостями. Хотя и белорусы, когда выезжают за пределы страны, внимательно смотрят законодательство (во всяком случае, я так делаю) и стараются не нарушать.
На первых этажах жилых домов в Минске планируют делать паркинг
Андрей Зырянов:
Решением города первый этаж, мы надеемся, будет перепрофилироваться под эти объекты [паркинг – прим. ред.]. И за счет аренды первого этажа мы сможем предложить людям не полностью возмещать, компенсировать расходы паркинга, а сделать условно, практически бесплатно, 5-10 рублей, чтобы они заезжали и этим пользовались.
Такой вариант мы сейчас ожидаем изменений в ПДД.
Нет зон на окраинах. Все эти зоны располагаются в центре города Минска. Все в границах второго кольца, потому что нет необходимости управлять транспортным спросом там. Есть необходимость работать в центре. Это касается платных парковок.
Как разгрузить Минск от машин и пересадить людей на общественный транспорт?
Денис Ливанович:
Это комплекс. Первое – интеллектуальная система по управлению парковочным пространством, дорожным движением и по общественному транспорту. Это его популяризация, уменьшение времени проезда, увеличение скорости сообщения, выделенные полосы.
На сегодня функционирует приоритетный проезд общественного транспорта. Как только он становится лучше, люди сами будут заинтересованы. Оставлять автомобиль дома, не искать перехватывающую парковку к этому общественному транспорту, а изначально передвигаться на нем – это условия в комплексе всего транспортного комплекса Минска.
Сегодня у нас больше чем 50 % зарегистрированных транспортных средств в Минске, почти 900 тысяч. А добавьте сюда те, которые проживают в Минск, не зарегистрированные в Минске. Плюс те коммерческие транспортные средства, которые ежедневно у нас приезжают. Это и малоинертные, и грузовые, и иные транспортные средства.
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