Новшества в указе о работе автостоянок и парковок! Что изменится для белорусов – рассказали эксперты

За что платят водители, какие средства используют для контроля нарушителей и как развивается автомобильная инфраструктура в стране? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как работает новый порядок автостоянок и парковок в Беларуси.

Что за «чудо-автомобиль» будет работать в Минске для контроля стоянок в запрещенных местах?

Денис Ливанович, заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Его основная задача – это контроль в автоматическом режиме участков улично-дорожной сети, где запрещена остановка и стоянка. То есть там, где есть проблема, где эти автомобили создают помехи общественному транспорту, где стоящее с нарушением ПДД транспортное средство будет создавать предпосылки к совершению ДТП, где и одно стоящее транспортное средство создает затор на каком-то участке дороги. Алена Сырова, СТВ:

А какие это участки города?

Денис Ливанович:

Сегодня у нас паспортов зон контроля в автоматическом режиме, разработанных, внесенных в Минске, с учетом той работы, которая уже порядка десяти лет проводилась и ныне проводится техническими средствами, их очень много – десятки, под сотню. Но здесь выборочно проводиться работы будут, не по всем участкам сразу. Это будет так: сегодня одну улицу посмотрели, завтра – вторую, третью, потом вернулись к этим участкам. Будет анализироваться эффект от этой работы, качество того материала, который поступает, и эта работа привлечения автовладельцев транспортных средств будет осуществляться в автоматическом режиме посредством направления постановления по адресу регистрации собственника транспортного средства, то есть это не ручная работа – это полностью автоматизировано. Как опыт Москвы помог в разработке изменения в указ? Кирилл Казаков, СТВ:

Понимаю московскую историю. Живем в этом инфопространстве, и шутки про то, что люди, которые на Bentley, Rolls-Royce приезжают и листиком прикрывают номер, чтобы он не попался на камеру регистраторов, живут уже несколько лет. Жители Минска в конце концов ждали, что такая или очень похожая система когда-нибудь дойдет до Минска. Мы, водители, правильно понимаем, что так оно будет? Либо не совсем так?

Андрей Зырянов, генеральный директор государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки»:

Мы очень внимательно изучали опыт Москвы, потому что это близко нам по ментальности. Мы посмотрели все их ошибки, но сейчас у них очень эффективная система, и мы ее внимательно изучили. Мы постараемся сделать такую же систему, только намного дешевле и понятнее. Это базовый элемент. Этот указ, который сейчас изменился, неновый. Он 2006 года, и в свое время он тоже выполнял свои функции. Но ситуация поменялась. Это касается не только парковок. Это касается и стоянок, появились автоматические стоянки, новые системы контроля. Поэтому он сейчас модернизировался. Следующим элементом будет постановление Совета Министров, которое четко распишет, кто, как, кому, за сколько, в каких местах. И наши предложения мы в него внесли, чтобы максимально отдать эти полномочия местным органам власти. Мы планируем, что парковки будут стоить по-разному, в зависимости от месторасположения, времени использования. Планируем, что на каждой улице, возможно, будут разные тарифы. В Москве восемь зон, у нас пока пять. Насколько увеличится количество поступлений в госбюджет после принятия новых норм? Алена Сырова:

Когда система заработает, насколько увеличится количество поступлений?

Андрей Зырянов:

Белорусы – достаточно законопослушные люди, и высокий процент людей, которые оплачивают. 60 %, и еще 10 % оплачивают, когда посмотрели, что есть извещение. Планируем 80-90 %, то есть выйдем на то количество людей. Как с нарушением Правил дорожного движения. Ну есть 10-15 %, которые так себя видят и противопоставляют себя обществу. Будут примерно такие же цифры. Какая ответственность предусмотрена для гостей из-за рубежа?

Ален Сырова:

Какая-то ответственность для гостей будет предусмотрена? Андрей Зырянов:

Пойдем по элементам. Сейчас мы введем в принципе ответственность, потом будем прорабатывать, как работать с гостями. Хотя и белорусы, когда выезжают за пределы страны, внимательно смотрят законодательство (во всяком случае, я так делаю) и стараются не нарушать. На первых этажах жилых домов в Минске планируют делать паркинг

Андрей Зырянов:

Решением города первый этаж, мы надеемся, будет перепрофилироваться под эти объекты [паркинг – прим. ред.]. И за счет аренды первого этажа мы сможем предложить людям не полностью возмещать, компенсировать расходы паркинга, а сделать условно, практически бесплатно, 5-10 рублей, чтобы они заезжали и этим пользовались. Такой вариант мы сейчас ожидаем изменений в ПДД. Нет зон на окраинах. Все эти зоны располагаются в центре города Минска. Все в границах второго кольца, потому что нет необходимости управлять транспортным спросом там. Есть необходимость работать в центре. Это касается платных парковок. Как разгрузить Минск от машин и пересадить людей на общественный транспорт?