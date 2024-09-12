Какова ситуация с преступностью в Беларуси? Рассказали в Следственном комитете

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску, полковник юстиции:

Ну, вы правильно говорите, что меняются технологии. Меняются крайне быстро. На сегодняшний день можно говорить о том, что меняется структура преступности. Больше ее не становится, но меняется структура. То есть если раньше это были какие-то бытовые либо банальные кражи, то сейчас мы уходим в преступления в сфере высоких технологий: мошенничество, айпи-телефония, подмена карточки. Я уверен, что и вам неоднократно звонили, предлагали. Представлялись сотрудниками службы безопасности банка, да? И это не раз и не два. Поэтому они все развиваются, эволюционируют. И следователи, как никто, должны быть впереди этих технологий. Должны самообучаться, развиваться и, соответственно, проявлять логическое мышление и свои все способности для того, чтобы противостоять этой преступности. И наши столичные жители не только жили спокойно и всегда знали, что преступник будет наказан, ущерб будет возмещен.

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