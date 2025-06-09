В Бресте планируют запустить производство швейной фурнитуры на китайском оборудовании
В этом деле нет мелочей! В Бресте один из крупнейших поставщиков швейной фурнитуры планирует масштабировать предприятие и открыть собственное производство по выпуску молний. Оборудование уже изготавливают в Китае, а цех готовят к запуску. Локализация позволит сократить сроки доставки – от нескольких недель до нескольких дней и выполнять индивидуальные заказы от производителей одежды. Это сделает белорусскую столицу моды еще более прогрессивной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, удастся заместить китайский и турецкий импорт и работать с рынком ЕАЭС. Сегодня на швейных производствах трудится каждый седьмой работник промышленного сектора Брестской области, а в регионе насчитывается 490 предприятий легкой промышленности.
Бизнес с ровной строчкой – репортаж Кристины Протосовицкой.
То, без чего невозможно представить ни одно швейное изделие. Молнии, пуговицы, кнопки, нити – фурнитура для белорусских производителей преимущественно создается в Китае и импортируется. За последние три года отечественный швейный сегмент стал разрастаться благодаря спросу в России и развитию продаж на маркетплейсах.
Дмитрий Станевич, специалист отдела продаж предприятия-поставщика швейной фурнитуры:
На маркетплейсы повыходило очень много организаций, у которых производство ограничивается не мелкими тиражами – отшивают один размерный ряд, несколько рядов. Им не надо открывать большое производство, производственные линии, чтобы произвести 1000 единиц одежды. Они делают 50-100 изделий и выходят на маркетплейс.
Удовлетворить спрос как крупного швейного бизнеса, так и небольших брендов – задачу решит реализация инвестиционного проекта. Новую линию из 12 единиц оборудования доставят из Китая в Брест уже в августе. Собственный цех позволит выпускать молнии различной конфигурации.
Татьяна Свидунович, директор предприятия-поставщика швейной фурнитуры:
Мы сейчас запланировали именно автоматическую линию – полный цикл производства данной молнии. На данный момент мы отправляем заказ в Китай. Самые кратчайшие сроки получения из Китая – 3-4 недели, а локализация даст для клиента 1-2 дня.
С брестских складов фурнитура отгружается на крупные белорусские швейные предприятия – до 90 % рынка. Запуск своего производства – это не только импортозамещение, но и развитие новых компетенций внутри страны – в том числе по созданию брендированной фурнитуры.
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