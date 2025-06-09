В Бресте планируют запустить производство швейной фурнитуры на китайском оборудовании

В этом деле нет мелочей! В Бресте один из крупнейших поставщиков швейной фурнитуры планирует масштабировать предприятие и открыть собственное производство по выпуску молний. Оборудование уже изготавливают в Китае, а цех готовят к запуску. Локализация позволит сократить сроки доставки – от нескольких недель до нескольких дней и выполнять индивидуальные заказы от производителей одежды. Это сделает белорусскую столицу моды еще более прогрессивной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, удастся заместить китайский и турецкий импорт и работать с рынком ЕАЭС. Сегодня на швейных производствах трудится каждый седьмой работник промышленного сектора Брестской области, а в регионе насчитывается 490 предприятий легкой промышленности. Бизнес с ровной строчкой – репортаж Кристины Протосовицкой.

То, без чего невозможно представить ни одно швейное изделие. Молнии, пуговицы, кнопки, нити – фурнитура для белорусских производителей преимущественно создается в Китае и импортируется. За последние три года отечественный швейный сегмент стал разрастаться благодаря спросу в России и развитию продаж на маркетплейсах.

Дмитрий Станевич, специалист отдела продаж предприятия-поставщика швейной фурнитуры:

На маркетплейсы повыходило очень много организаций, у которых производство ограничивается не мелкими тиражами – отшивают один размерный ряд, несколько рядов. Им не надо открывать большое производство, производственные линии, чтобы произвести 1000 единиц одежды. Они делают 50-100 изделий и выходят на маркетплейс. Удовлетворить спрос как крупного швейного бизнеса, так и небольших брендов – задачу решит реализация инвестиционного проекта. Новую линию из 12 единиц оборудования доставят из Китая в Брест уже в августе. Собственный цех позволит выпускать молнии различной конфигурации.