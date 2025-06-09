Может ли ГАИ оштрафовать за неоплату парковки? Узнали у сотрудника
За что платят водители, какие средства используют для контроля нарушителей и как развивается автомобильная инфраструктура в стране? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как работает новый порядок автостоянок и парковок в Беларуси.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сотрудники «Парковок столицы» вряд ли будут иметь возможность штрафы выписывать? Я сейчас как обычный человек попытаюсь поэкспериментировать. Есть некая база, куда попадают нарушители правил парковки, им выписываются штрафы. Они не нарушают Правила дорожного движения. Каким образом?
Михаил Филиппов, директор государственного учреждения «Парковки столицы»:
Будет определено решением города. Это не штраф.
Кирилл Казаков:
То есть вы остановили автомобиль, и по базе видно, что он не оплатил десять раз парковку. Вы что будете делать?
Денис Ливанович, заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Начнем с того, что у нас этой базы не будет. Это ведомственная база «Парковок столицы» – это первое. Второе: порядок взыскания и контроля определяется оператором. Де-юре там может быть и нарушение правил парковки, потому что дорожный знак, что эта парковка платная, висит. Это иные нарушения правил дорожного движения – опять же, суммы штрафов и ответственность разные. Но это история про парковочное пространство, это управление парковочным пространством города, а управление идет путем определения разных тарифных зон, в том числе неоплата и контроли – это тоже тарификация всей этой истории. Как управлять парковочным пространством? Популярность зон разная, инфраструктура разная, количество полос, количество парковок в разных частях города разное, поэтому это управление парковочным пространством путем тарифов идет.
Камера на 360 градусов будет фиксировать нарушения – Филиппов о новой разработке для контроля парковок.