Может ли ГАИ оштрафовать за неоплату парковки? Узнали у сотрудника

За что платят водители, какие средства используют для контроля нарушителей и как развивается автомобильная инфраструктура в стране? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как работает новый порядок автостоянок и парковок в Беларуси.

Кирилл Казаков, СТВ:

Сотрудники «Парковок столицы» вряд ли будут иметь возможность штрафы выписывать? Я сейчас как обычный человек попытаюсь поэкспериментировать. Есть некая база, куда попадают нарушители правил парковки, им выписываются штрафы. Они не нарушают Правила дорожного движения. Каким образом?