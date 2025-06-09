Товарищеский матч и театрально-музыкальный проект – как проходят Дни Минска в Казани

Два союзных «миллионника» – белорусская столица и главный город Татарстана – определились с совместной дорожной картой. Программу межмуниципального сотрудничества подписали на бизнес-форуме с говорящим названием: «Минск и Казань: побратимство – новый драйвер развития», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нас нет закрытых тем. Именно так высказался о перспективах отношений Минска и Казани Владимир Кухарев после подписания соглашения об установлении побратимских отношений. Прошло чуть более полугода после этих событий, и мы видим, что вести открытый диалог, и правда, готовы по всем направлениям.

Алеся Иванова, корреспондент:

Казань – город с тысячелетней историей, старейший мегаполис России, ее спортивный и туристический центр. А еще город, который любит и умеет удивлять. И в этом мы сегодня убедились. Дни Минска в Казани проходят впервые, но уже поражают своими масштабами. Символично, что торжественные мероприятия начались с возложения цветов к Вечному огню у Мемориала Славы в парке Победы.

Центральным событием проведения Дней Минска в Казани стал деловой форум. Он собрал свыше сотни участников – это представители власти, крупных предприятий и бизнес-сообщества. Межрегиональная встреча – отличная возможность расширить деловые контакты между городами-побратимами и обменяться опытом по самым разным направлениям.

Минск и Казань подписали программу развития межмуниципального сотрудничества. Документ охватывает широкий спектр направлений от экономики до молодежной политики. Заключены соглашения и в отдельных сферах, таких как образование, спорт, торговля, культура, городское хозяйство и туризм.

Ильдар Шакиров, заместитель руководителя исполкома Казани (Россия):

История взаимоотношения наших государств, городов насчитывает многие годы и огромное количество больших и успешных проектов. За последние два десятилетия автотранспортным предприятием было приобретено порядка 500 автобусов марки МАЗ, также большое количество трамваев и троллейбусов. В насыщенной программе и знакомство с ведущими предприятиями и компаниями татарской столицы. Одна из точек маршрута – IT-парк имени Башира Рамеева. Второй по счету в Казани и третий в регионе. Он играет важную роль в обмене знаниями и идеями в области информационных технологий. За последние годы здесь внедрено множество цифровых решений, которые уже облегчили взаимодействие жителей с муниципальными структурами и сделали городское управление более прозрачным. Одной из ключевых инициатив стало создание «цифрового двойника» Казани. Это система, которая объединяет информацию о состоянии городской инфраструктуры и позволяет моделировать различные сценарии развития города. Такой опыт может быть интересен и Минску.

Радик Шафигуллин, заместитель руководителя исполкома Казани (Россия):

Нам надо съездить и посмотреть все проекты Минска. Ваше благоустройство, ваша красота, ваша чистота у всех на устах. Поэтому я думаю, что есть определенные продукты, которые позволяют достигать этого. Мы тоже рады будем обменяться опытом и у себя какие-то ваши решения тоже внедрить.