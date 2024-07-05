Свыше сотни сотрудников Следственного комитета приняли участие в патриотическом автопробеге

Помним, гордимся и чтим. Свыше сотни сотрудников столичного Следственного комитета и их семьи приняли участие в патриотическом автопробеге. Мероприятие приурочили к 80-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков и Дню Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовав от Национальной библиотеки Беларуси, следователи преодолели около 20 километров и остановились у подножия по истине всенародного монумента, символа величайшего подвига воинов, освободивших нашу Родину. Здесь летом 1944-го во время наступательной операции «Багратион» в окружение попала крупная группировка немецких войск.

А спустя несколько десятилетий, руками тысяч людей со всего Советского Союза был насыпан величественный Курган Славы. Сегодня исполнилось 55 лет с момента открытия мемориального комплекса. Здесь участники автопробега почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к мемориалу.