Свыше сотни сотрудников Следственного комитета приняли участие в патриотическом автопробеге
Помним, гордимся и чтим. Свыше сотни сотрудников столичного Следственного комитета и их семьи приняли участие в патриотическом автопробеге. Мероприятие приурочили к 80-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков и Дню Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стартовав от Национальной библиотеки Беларуси, следователи преодолели около 20 километров и остановились у подножия по истине всенародного монумента, символа величайшего подвига воинов, освободивших нашу Родину. Здесь летом 1944-го во время наступательной операции «Багратион» в окружение попала крупная группировка немецких войск.
А спустя несколько десятилетий, руками тысяч людей со всего Советского Союза был насыпан величественный Курган Славы. Сегодня исполнилось 55 лет с момента открытия мемориального комплекса. Здесь участники автопробега почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к мемориалу.
Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Минска:
Мы как офицеры всегда должны воспитывать в себе чувство патриотизма, чувство самоотверженности и всегда должны помнить историю своего народа. Мы знаем, что когда народ забывает свою историю, народ обречен на повторение своей истории. Мы не хотим, чтобы такая история повторялась, и хотим мира и спокойствия в нашей процветающей стране. Поэтому мы такие чувства прививаем и развиваем в наших детях, внуках и хотим, чтобы они жили в мирной, процветающей стране, как и мы сейчас.
Символично, что акция объединила не только сотрудников Следственного комитета, но и их семьи, что подчеркивает: историческая память бережно хранится белорусами и передается подрастающему поколению.