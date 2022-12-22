«Победил сильнейший». СК, сборная депутатов и дружина СМИ сыграли турнир по мини-футболу

Правда, каждая дружина компетентна в своей сфере. А мини-футбол – их любимое увлечение. За главный трофей боролись команда управления Следственного комитета по Минску, сборная депутатов, а также дружина средств массовой информации, костяк которой составили сотрудники «Столичного телевидения». Представители законодательной власти, силового блока и гражданского общества выясняли, кто же из них лучше играет в футбол.

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета г. Минска:

Отрадно видеть, что все такие три разноплановых организации, скажем так, нашли себя на одной площадке. Матчи были задорными, несмотря на разный возраст участников. Слава богу, прошли в дружеской, теплой, здоровой спортивной атмосфере. И победил сильнейший. Хотелось бы отметить, что эти матчи были проведены не просто так, а в Год исторической памяти. В том числе этим матчем мы почтили память наших предков, дедов, которые отдали жизнь за то, чтобы мы жили в спокойной процветающей независимой стране. В будущем, я уверен, такие матчи станут традиционными и состав участников будет только расширяться.