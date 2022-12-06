«Здесь работа налажена жёстко». В СК рассказали, что грозит тем, кто не платит алименты

Большая часть алиментщиков – это работающие должники, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Хотя встречаются среди них и люди, вообще не имеющие никакого дохода или свой доход успешно скрывающие. Вместе с тем за уклонение родителей от уплаты алиментов предусмотрена уголовная ответственность.

Сергей Шуманский, ведущий:

Основанием для возбуждения уголовного дела является неуплата алиментов более трех месяцев в течение года, и это необязательно должны быть три месяца подряд. Также сокрытие места работы или места жительства. В общем любое длительное и без уважительных причин неоказание финансовой помощи по содержанию ребенка. О том, как в таком случае вести себя одинокому родителю, есть ли шанс найти сбежавшего должника и стоит ли доводить дело до суда, поговорим с заместителем начальника управления Следственного комитета по Минску Денисом Шаманом. Сергей Шуманский:

В каких случаях в дела семейные начинают вмешиваться следственные органы? «Причин может быть масса». Когда следственные органы начинают вмешиваться в неуплату алиментов?

Денис Шаман, заместитель начальника УСК по Минску:

Я бы хотел пояснить, что условно законодатель разделил людей, которые уклоняются от уплаты алиментов, на две категории. Первая категория – это те, кто обязан уплачивать алименты на содержание своих детей. И вторая категория – это те люди, у которых дети находятся на содержании у государства. Сейчас мы будем говорить о первой категории людей, где конкретно один из членов семьи остался с ребенком, которому бывшая вторая половинка обязана выплачивать часть денежных средств. К сожалению, такие дела – это не редкость. Их очень приличное количество. По Минску за 10 месяцев от всех оконченных дел они составляют 8 %, или 491 уголовное дело. Это 174 статья Уголовного кодекса. Да, эта статья специфическая. Она своеобразная, потому что, до того как возбуждается уголовное дело, проходит довольно длительный этап.

Законодателем предусмотрено три месяца неуплаты средств на содержание ребенка. Но объективно проходит намного больше времени с момента образовавшейся задолженности до момента возбуждения уголовного дела. Для того чтобы граждане, которых эта ситуация может коснуться, понимали, нужно знать, куда обращаться и как этот процесс регулировать, как истребовать эти денежные средства. Нужно понимать прохождение этого материала. Если должник работает, то за ним идет исполнительное производство, на основании решения суда по которому он обязан выплачивать. Деньги вычитаются у должника и направляются на содержание детей. Есть различные моменты. Человек может сменить место работы. Лист, на основании которого удерживались алименты, если человек увольняется, возвращается в отдел принудительного исполнения наказания. Конечно, таких исполнительных производств превеликое множество. Заново повторяется процесс установления места работы, документы направляются по новому месту работы. Практически никогда за редким исключением те, кто выплачивает алименты, добровольно уведомляют своих исполнителей. Но те, кто пытается укрыться, скрывают свое место работы, не всегда удается своевременно и оперативно разобраться, где сейчас работает должник.

Кроме того, в случае если образовалась задолженность, свыше трех месяцев не выплачивались алименты, причем это необязательно три месяца подряд, судебный исполнитель обязан направить документы в прокуратуру, а из прокуратуры в органы внутренних дел для проведения дальнейшей проверки и установления обстоятельств и причин, по которым не выплачивались алименты. А уже после этого, если это действительно умышленные действия, образуется состав преступления, материалы передаются в следственные органы и возбуждается уголовное дело с последующим направлением в суд. Нужно понимать, что это не значит, что достаточно одной справки о задолженности, чтобы было возбуждено уголовное дело. Причин может быть масса, они могут быть и уважительные. Немаловажная роль самих людей, заинтересованных, чтобы им платили алименты. В оказании помощи как в органы дознания для сбора необходимой информации, документов, предоставления тех же решений судов, так и на следствии. Мы сами понимаем, какой контингент в основном не платит алименты. С уверенностью могу сказать, что это далеко не благополучные люди, которые умышленно скрываются. Как правило, с такими никогда вопросов нет. Мы как отцы понимаем, что нужно детей содержать. Проблема с такими личностями, которые ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками, нигде никогда не работали. Соответственно, у них своеобразный образ жизни, они непонятно где проживают, их нужно искать где-то по своим районам. Зачастую даже лицо, в чью пользу выплачиваются алименты, больше знает, где он находится, чем те же органы внутренних дел либо родственники. Сергей Шуманский:

Эта статья подразумевает реальное лишение свободы? Может ли грозить лишение свободы за неуплату алиментов?

Денис Шаман:

Конечно. Предусмотрены исправительные работы, лишение свободы до одного года. Это предусмотрено первой частью статьи. По второй части – до двух лет лишения свободы. А по третьей части, это уже повторно, если человек не трудоустраивается, – до двух лет лишения свободы. Сергей Шуманский:

Есть конкретные примеры, чтобы понять, как это работает? Денис Шаман:

Это примеры очень большого периода задолженности. Есть задолженность и по 20 месяцев, по 30, где ни разу не выплачивалось ни одной копейки. При этом женщина, в чью пользу должно было высчитываться, поясняет, что она и не надеялась, что кто-то ей что-то выплатит. По итогу образовалась задолженность 32 тысячи. Направлено дело в суд. Понятно, что сложно что-то истребовать из подозреваемого, обвиняемого, потому что он никогда нигде не работал официально, злоупотребляет спиртными напитками, ведет асоциальный образ жизни. Сама заявительница уже не имела надежды на то, что ей что-то возместят. При этом человек был осужден к исправительным работам. Соответственно, какое-то минимальное возмещение возможно. Есть примеры, когда после возбуждения уголовного дела была полностью погашена задолженность по алиментам. Дело расследовано, принято решение, но в ходе следствия задолженность была погашена. Но таких примеров крайне мало, их практически нет. Буквально два примера за 10 месяцев текущего года.

Сергей Шуманский:

Наверняка, есть случаи, когда люди скрываются? Денис Шаман:

Да, скрываются, но есть установленный порядок объявления людей в розыск. Люди находятся в розыске, соответственно, устанавливаются необходимые ограничения на выезд. Если человек находится в стране, то это просто вопрос времени. Все равно дело будет окончено при нахождении нашего разыскиваемого. Сергей Шуманский:

То есть мы говорим о том, что неуплата алиментов – это такое же серьезное преступление, как и любые другие? Денис Шаман:

Конечно. Еще раз вернусь к цифре – 8 % от всех оконченных дел по Минску. К этому относятся очень серьезно, потому что у нас социальное государство. Защита детей – это одно из самых важных направлений, на мой взгляд. Кроме того, здесь государство берет на себя обязанность еще и по содержанию детей, которые у нерадивых родителей остались без воспитания, родители которых лишены родительских прав. Они обязаны возмещать содержание этих детей государству. По этой части статьи немного другой порядок. Этим занимаются органы внутренних дел. Эти люди, как в народе называют, обязанные. Они обязаны устраиваться работать, выплачивать средства государству за траты на содержание их детей. Здесь работа налажена жестко. Органы внутренних дел четко контролируют этих людей. Если такое лицо совершает 10 прогулов, то возбуждается уголовное дело. Все это контролируется как органами внутренних дел, Следственный комитет расследует уголовные дела, а предприятия, на которые они трудоустроены, тоже контролируют и четко знают. Это фактическое взаимодействие государственных органов и предприятий. Что делать взыскателю, если алименты не выплачиваются?