Следственный комитет провёл образовательный квест для студентов юрфаков и курсантов Академии МВД

Образовательный квест для молодежи провели минские следователи. В мероприятии приняли участие студенты юридических факультетов и курсанты академии МВД Беларуси, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чтобы ребятам было легче усвоить информацию и закрепить уже имеющиеся знания в области расследования уголовных преступлений, для них подготовили множество интерактивных заданий. Например, нужно было опознать человека по следам пальцев рук, исследовать следы преступления. И даже провести допрос вымышленного потерпевшего.

Яков Нестерович, курсант следственно-экспертного факультета Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь»:

Мероприятия подобного направления, скажем, помогают применить все теоретические знания, полученные нами во время учебы, непосредственно на практике. Надеемся, что и впредь управление Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску и иные правоохранительные органы будут продолжать развивать подобное направление, проводить аналогичные мероприятия. Большая честь сегодня здесь участвовать.

Александр Шпаковский, студент Белорусского государственного экономического университета:

Очень интересно тем, что можно развить или укрепить знания как в практическом, так и теоретическом плане, развиться в плане умственной деятельности, закрепить знания, которые мы изучаем по криминалистике, уголовному праву, уголовную процессу, административному праву.

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета (по Минску):

Одно дело – это теория, когда они изучают там различные юридические науки, кодексы учат, статьи изучают, а другое дело – это когда они своими руками, своими ножками, своими глазами все это проходят. Мероприятие положительно скажется на имидже Следственного комитета, популяризирует его деятельность. Уверен, даже если шесть команд сейчас участвуют, то ребята будут под впечатлением, поделятся своими впечатлениями. Молва, я уверен, по вузам пойдет.