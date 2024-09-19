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Следственный комитет провёл образовательный квест для студентов юрфаков и курсантов Академии МВД

19 сентября 2024 16:09
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Образовательный квест для молодежи провели минские следователи. В мероприятии приняли участие студенты юридических факультетов и курсанты академии МВД Беларуси, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Следственный комитет провёл образовательный квест для студентов юрфаков и курсантов Академии МВД-2

Чтобы ребятам было легче усвоить информацию и закрепить уже имеющиеся знания в области расследования уголовных преступлений, для них подготовили множество интерактивных заданий. Например, нужно было опознать человека по следам пальцев рук, исследовать следы преступления. И даже провести допрос вымышленного потерпевшего.

Следственный комитет провёл образовательный квест для студентов юрфаков и курсантов Академии МВД-4

Яков Нестерович, курсант следственно-экспертного факультета Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь»:
Мероприятия подобного направления, скажем, помогают применить все теоретические знания, полученные нами во время учебы, непосредственно на практике. Надеемся, что и впредь управление Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску и иные правоохранительные органы будут продолжать развивать подобное направление, проводить аналогичные мероприятия. Большая честь сегодня здесь участвовать.

Следственный комитет провёл образовательный квест для студентов юрфаков и курсантов Академии МВД-6

Александр Шпаковский, студент Белорусского государственного экономического университета:
Очень интересно тем, что можно развить или укрепить знания как в практическом, так и теоретическом плане, развиться в плане умственной деятельности, закрепить знания, которые мы изучаем по криминалистике, уголовному праву, уголовную процессу, административному праву.

Следственный комитет провёл образовательный квест для студентов юрфаков и курсантов Академии МВД-8

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета (по Минску):
Одно дело – это теория, когда они изучают там различные юридические науки, кодексы учат, статьи изучают, а другое дело – это когда они своими руками, своими ножками, своими глазами все это проходят. Мероприятие положительно скажется на имидже Следственного комитета, популяризирует его деятельность. Уверен, даже если шесть команд сейчас участвуют, то ребята будут под впечатлением, поделятся своими впечатлениями. Молва, я уверен, по вузам пойдет.

Следственный комитет провёл образовательный квест для студентов юрфаков и курсантов Академии МВД-10

Образовательный квест прошел в столице впервые. И уже получил множество положительных отзывов от студентов. В будущем представители Следственного комитета планируют проводить такие практико-ориентированные игры на постоянной основе.

# Образование в Беларуси # Следственный комитет Беларуси # Следственный комитет Республики Беларусь # Денис Шаман

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