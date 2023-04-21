Пьяный не смог отличить зелёный от красного. Вспоминаем самые жуткие ДТП 2023-го по вине нетрезвых водителей
О том, что автомобиль – это источник повышенной опасности, каждый водитель первым делом узнает даже не в автошколе. Эти азы безопасности жизнедеятельности сегодня знает любой школьник. А еще каждый из нас знает, что Правила дорожного движения нужно строго соблюдать, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
По словам врачей, употребление алкоголя в первую очередь влияет на концентрацию внимания и скорость мышечной реакции. Самое страшное – замедляются мыслительные процессы. То есть пьяный водитель не может быстро сообразить, как предотвратить ДТП.
Вероятнее всего, так и произошло ночью 18 марта, когда пьяный бесправник на проспекте Пушкина насмерть сбил 24-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель Subaru не смог отличить зеленый от красного, а все потому, что накануне выпивал с другом.
Наездил себе на уголовную статью и 39-летний житель столицы. Без прав и навеселе мужчина сбил велосипедиста. Молодой человек позже скончался в больнице, не приходя в сознание.
Я пока откатывался, сбросив газ, что произошло, остановился, я понял, что я, наверное, кого-то сбил. Шоковое состояние, естественно. Потом более-менее пришел в себя. Уже понимаю, что к алкоголю притрагиваться не хочется. Никогда. Потому что из-за него очень много проблем. Я искренне сожалею, что прервал жизнь по своей глупости их близкого, родного, любимого человека.
Только никакие сожаления не вернут к жизни чьего-то сына, мужа, брата или отца. Когда на проезжей части вместе с автомобилями, дорожными знаками, светофорами, пешеходами и водителями появляется алкоголь, ломаются судьбы людей.
16 «нетрезвых» уголовных дел возбудили за 2023-й. Сотрудники ГАИ о пьяных за рулем – подробности.
Денис Шаман, заместитель начальника УСК по Минску:
Воздействие алкоголя на человека – оно же окрыляет. Чувство эйфории, безнаказанности. Люди думают, что они контролируют транспорт, и вот свежий пример. 34-летний житель Минска 5 марта на улице Лещинского на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 30-летнюю женщину, которая, не приходя в сознание, скончалась. Обвиняемый находится под стражей.
Два промилле, дорожный знак и 100 долларов. В сумме – уголовное дело. 60-летний минчанин устроил ДТП на Старовиленском тракте и пытался откупиться от правоохранителей. За благоприятное решение вопроса в его пользу мужчина предложил взятку. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, правонарушитель оставил 100-долларовую купюру в служебном автомобиле.
– Я сейчас дам столько, сколько вам надо. Я пешком пойду, я поползу.
– Последний раз делаю замечание, если достаете деньги, то все. Что-нибудь употребляли?
– Неее.
Не употребляла якобы и вот эта женщина. Сотрудники ГАИ остановили ее яркий Mercedes из-за подозрительных маневров. Оттуда так же ярко, в прямом смысле слова, выпала 34-летняя водитель. Алкотестер не многозначительно подтвердил подозрения инспекторов – четыре промилле.
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– Как себя чувствуете?
– Все хорошо.
– Как со спиртными алкогольными напитками?
– Господи. Что такое?
В машине оказались двое несовершеннолетних детей, но почему-то одно автокресло. К тому же сама женщина пристегнута не была. Все эти так называемые заслуги сотрудники ГАИ добавили в ее и без того богатый послужной список правонарушений. С учетом повторности случившегося возбуждено уголовное дело, а Mercedes отправился на аукцион.