Пьяный не смог отличить зелёный от красного. Вспоминаем самые жуткие ДТП 2023-го по вине нетрезвых водителей

О том, что автомобиль – это источник повышенной опасности, каждый водитель первым делом узнает даже не в автошколе. Эти азы безопасности жизнедеятельности сегодня знает любой школьник. А еще каждый из нас знает, что Правила дорожного движения нужно строго соблюдать, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

По словам врачей, употребление алкоголя в первую очередь влияет на концентрацию внимания и скорость мышечной реакции. Самое страшное – замедляются мыслительные процессы. То есть пьяный водитель не может быстро сообразить, как предотвратить ДТП.

Вероятнее всего, так и произошло ночью 18 марта, когда пьяный бесправник на проспекте Пушкина насмерть сбил 24-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель Subaru не смог отличить зеленый от красного, а все потому, что накануне выпивал с другом.

Наездил себе на уголовную статью и 39-летний житель столицы. Без прав и навеселе мужчина сбил велосипедиста. Молодой человек позже скончался в больнице, не приходя в сознание.

Я пока откатывался, сбросив газ, что произошло, остановился, я понял, что я, наверное, кого-то сбил. Шоковое состояние, естественно. Потом более-менее пришел в себя. Уже понимаю, что к алкоголю притрагиваться не хочется. Никогда. Потому что из-за него очень много проблем. Я искренне сожалею, что прервал жизнь по своей глупости их близкого, родного, любимого человека.

Только никакие сожаления не вернут к жизни чьего-то сына, мужа, брата или отца. Когда на проезжей части вместе с автомобилями, дорожными знаками, светофорами, пешеходами и водителями появляется алкоголь, ломаются судьбы людей. 16 «нетрезвых» уголовных дел возбудили за 2023-й. Сотрудники ГАИ о пьяных за рулем – подробности.

Денис Шаман, заместитель начальника УСК по Минску:

Воздействие алкоголя на человека – оно же окрыляет. Чувство эйфории, безнаказанности. Люди думают, что они контролируют транспорт, и вот свежий пример. 34-летний житель Минска 5 марта на улице Лещинского на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 30-летнюю женщину, которая, не приходя в сознание, скончалась. Обвиняемый находится под стражей.

Два промилле, дорожный знак и 100 долларов. В сумме – уголовное дело. 60-летний минчанин устроил ДТП на Старовиленском тракте и пытался откупиться от правоохранителей. За благоприятное решение вопроса в его пользу мужчина предложил взятку. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, правонарушитель оставил 100-долларовую купюру в служебном автомобиле.

– Я сейчас дам столько, сколько вам надо. Я пешком пойду, я поползу.

– Последний раз делаю замечание, если достаете деньги, то все. Что-нибудь употребляли?

– Неее.

Не употребляла якобы и вот эта женщина. Сотрудники ГАИ остановили ее яркий Mercedes из-за подозрительных маневров. Оттуда так же ярко, в прямом смысле слова, выпала 34-летняя водитель. Алкотестер не многозначительно подтвердил подозрения инспекторов – четыре промилле. Как алкоголь влияет на мышление водителя? Страшные факты от врачей читайте здесь.

– Как себя чувствуете?

– Все хорошо.

– Как со спиртными алкогольными напитками?

– Господи. Что такое?