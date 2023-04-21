16 «нетрезвых» уголовных дел возбудили за 2023-й. Сотрудники ГАИ о пьяных за рулём

О том, что автомобиль – это источник повышенной опасности, каждый водитель первым делом узнает даже не в автошколе. Эти азы безопасности жизнедеятельности сегодня знает любой школьник. А еще каждый из нас знает, что Правила дорожного движения нужно строго соблюдать, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Но школьники растут, становятся взрослыми, впервые пробуют алкоголь и получают водительские права. И когда спиртное и руль становятся нераздельными, хорошего финала точно не жди. Мало кто думает о том, что, сев за руль в нетрезвом состоянии, автоматически становишься преступником. И не важно, попался ты сотрудникам ГАИ или в этот раз пронесло, зацепил ли машину соседа или сбил бродячего кота. Рано или поздно пьяная фортуна обязательно отвернется от нетрезвого водителя. И хорошо, если это обойдется без человеческих жертв.

Валентин Щеглов, старший инспектор ОГАИ ДПС Фрунзенского РУВД Минска:

Часто приходится сталкиваться с водителями пьяными, хоть и ответственность ужесточили и конфискуют транспортные средства, однако наши люди все равно нарушают, все равно садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Выпил рюмочку – за руль ни ногой. Все чаще автомобилисты пренебрегают этим строгим правилом. По вине пьяных водителей регулярно гибнет большое количество людей. Только за первые три месяца 2023 года столичными следователями возбуждено 16 «нетрезвых» уголовных дел.

Денис Шаман, заместитель начальника УСК по Минску:

Человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем и управляя источником повышенной опасности, потенциально увеличивает эту опасность в разы. И даже одна человеческая жизнь, человеческая судьба, здоровье – это уже не о чем разговаривать, нечего сравнивать какие-то цифры с одной поломанной человеческой жизнью. Как алкоголь влияет на мышление водителя? Страшные факты от врачей читайте здесь.

Минск, 11 часов вечера. На столичных дорогах, несмотря на будний день, оживленное движение. Кто-то задержался на работе и возвращается домой, кто-то спешит в гости, а кто-то – в магазин. Это время сотрудники Госавтоинспекции выбрали для проведения специального рейда по выявлению нетрезвых водителей.

Водитель Volkswagen! Справа останавливайтесь! Берите правее, останавливайтесь справа. Валентин Щеглов:

Очень много ДТП происходит с пьяными водителями каршеринга и довольно трагически, так что к ним пристальное внимание у нас идет. Думают, если не их машина, значит, могу сесть, проехать и ничего за это не будет.

Дуракам закон не писан. Чаще всего именно в ночное время суток водители плюют на запреты. И хотя ночь с пятницы на субботу считается самой «пьяной» на дорогах Минска, да и любого города Беларуси, в обычный рабочий день тоже запросто можно встретить на дороге нетрезвого ездока. Инспекторы внимательно следят за потоком машин и останавливают каждый подозрительный транспорт. Документы ваши предъявите, пожалуйста. Проверка документов, визуальная оценка состояния водителя. Если все в порядке, то счастливого пути. Держите, счастливо, удачи.

Но удача улыбается далеко не всем. Особенно, если садиться за руль «подшофе». В 2023 году ГАИ зарегистрировала 28 ДТП с участием нетрезвых водителей. В результате шесть человек погибли, еще 36 оказались на больничной койке. Всего же с начала года правоохранителями составлено без малого 3 000 протоколов в отношении лиц, севших нетрезвыми за руль.

А вот яркий пример. Минск. Инспекторы ГАИ преследуют BMW. Водитель проигнорировал сигнал об остановке, возомнил себя пилотом гоночного болида, чем вызвал повышенный интерес у милиционеров. Позже выяснится, что не зря – в крови несостоявшегося гонщика обнаружено 0,88 промилле алкоголя.

– Что употребляли?

– Водку.

– В каком количестве?

– Три рюмочки где-то, 200 граммов.

– Почему не остановились по первому требованию сотрудников органов внутренних дел?

– Не могу объяснить.

Не смог мужчина объяснить и тот факт, почему вообще оказался в машине. Ведь даже будучи трезвым, за рулем ему не место, водительских прав у него нет. Удостоверения нарушитель лишился еще в октябре 2022 года, причем все по той же причине: езда под градусом. И таких историй, когда человек, уже лишившись водительского удостоверения, вновь садится пьяным за руль, становится все больше. Любители пьяной езды не трезвеют даже после ужесточения наказания. Перспектива надолго остаться пешеходом или риск лишиться своего железного коня наших граждан, кажется, совсем не пугает.