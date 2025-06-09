«Вы можете на нас надеяться». Детали переговоров Лукашенко с губернатором Калининградской области

О Калининградской области 9 июня шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял делегацию этого региона во главе с губернатором Алексеем Беспрозванных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важная ремарка: российские губернаторы – частые гости в Минске. А все потому, что Союзное государство Беларуси и России – это не только про политическую волю двух президентов, про единый взгляд на мировые проблемы (а значит, и общую стратегию). Это еще про миллионы взаимовыгодных кооперационных связей и переплетений между регионами. Белорусская техника – грузовая, пассажирская и коммунальная, лифты и, конечно, наши продукты – это то, что интересует россиян. А еще у Минска и Калининграда есть прекрасный вариант тандема в одном из мировых трендов – производстве электротранспорта. Также сегодня Президент высказался про картошку – молодая уже пошла на отечественные прилавки. Но небольшой спойлер и для тех, кто смотрит нас на берегах Балтики – калининградцам тоже хватит белорусского продукта номер один. Так почему у Александра Лукашенко особенное чувство ответственности за этот российский регион? А еще за что наш Президент сегодня похвалил европейцев? Виктория Ходосок об атмосфере союзных переговоров во Дворце Независимости.

Калининградская область сегодня – один из динамично развивающихся регионов России. И во внешней политике Беларуси занимает важное место. Даже несмотря на логистические трудности, связанные с транзитными барьерами. Именно с этой темы – с долей юмора – и начал встречу Александр Лукашенко.

– Алексей Сергеевич, приветствую.

– Рад вас видеть.

– Логистика непростая, но приехали. Молодцы. Логистические трудности, конечно, повлияли на торговлю – товарооборот снизился и в 2024 году составил более 234 миллионов долларов. Тем не менее, по словам губернатора, к новым условиям бизнес адаптировался, а активное развитие морского сообщения стало одним из выходов из сложившейся ситуации. Алексей Беспрозванных стал губернатором Калининградской области в сентябре 2024 года. До этого семь лет проработал заместителем министра промышленности и торговли России. Поэтому тема промышленности для него знакомая и понятная. Да и у Беларуси есть достойные предложения в этой сфере.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не зря намекнул на то, что вы вчерашний заместитель министра промышленности. Вы отвечали за промышленность и хорошо знаете, что без станков в промышленности ничего не бывает. Мы также сохранили с советских времен наш уровень производства станков. Станкостроительная отрасль у нас приличная. Мы добавили прилично в этом плане. Мы производим, как вы знаете, токарные, фрезерные, шлифовальные, прочие станки. Сейчас это очень большая проблема в России и Беларуси. И мы одну из программ имеем белорусско-российскую, чтобы развить производство в станкостроении. Одним из направлений сотрудничества может стать мелиорация. В Калининградской области немало земель, нуждающихся в комплексном подходе. Беларусь готова подключиться к работе: у нас есть опыт, техника, специалисты.

Алексей Беспрозванных, губернатор Калининградской области России:

70 % ирригационных земель России находятся у нас в области. Поэтому для нас это важное направление. В Беларуси есть очень хороший опыт работы с этими землями. Мы сегодня обсудили совместную программу по взаимодействию, использованию технологий и оборудования, которое здесь производится. Настроены стороны развивать и продовольственную сферу. В этом секторе Беларусь уверенно держит марку. Широкая линейка товаров на любой вкус, а репутация проверена временем и экспортом: белорусское качество знают далеко за пределами страны. Лукашенко: мы поставим Калининградской области нужное количество продуктов питания, в том числе и картошки. Читайте здесь. Но в сложившихся условиях важно не только выпускать качественную продукцию, но еще и повышать эффективность труда. В этом плане есть чему поучиться у европейцев. Александр Лукашенко в разговоре на этом вопросе сделал акцент. Подробности.

После переговоров во Дворце Независимости калининградская делегация отправилась на «Белкоммунмаш». В регионе сейчас активно обновляют пассажирский автопарк, поэтому тема более чем актуальная. Партнерам из России показали, как создается современная техника – трамваи, электробусы и другая продукция, уже хорошо зарекомендовавшая себя на рынке.

Александр Казакевич, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам предприятия «БКМ Холдинг»:

Мы думаем, что наиболее интересные, наиболее вероятные к поставке в ближайшее время для региона – это все-таки будут наши троллейбусы, как классические, так и троллейбусы с автономным ходом, которые позволяют транспортному средству перемещаться без контактной сети на 20, 40 километров. Мы думаем, что эта техника в ближайшее время может появиться в регионе. Заинтересованы калининградские партнеры и в продукции нашего МАЗа. Сегодня делегация посетила предприятие. В числе планов сотрудничество в нескольких направлениях: от прямых поставок современной техники до совместных проектов. В частности, в регионе ведется строительство завода по выпуску аккумуляторных батарей для электротранспорта. В будущем эта продукция может использоваться в сборке белорусской техники.