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Лучших молодых следователей наградили в Минске

20 декабря 2022 06:50
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Новости Беларуси. Высокие результаты в службе и профессиональные достижения привели столичных следователей на большую сцену. Лучших молодых специалистов накануне чествовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших молодых следователей наградили в Минске-1

Торжественная церемония состоялась в концертном зале Верхнего города. По традиции здесь устраивают приемы для тех, кто предан своему делу и ежедневно заботится о благополучии столицы, ее жителей и гостей большого города. Семь наиболее успешных представителей районных отделов СК поделились со сцены своим полуторагодовым опытом со студентами юридических факультетов различных вузов страны. Целеустремленность, организованность, умение находить правильные решения сложных задач и даже творческий подход к делу – те критерии, по которым офицеров оценивают прежде всего.

Лучших молодых следователей наградили в Минске-4

Степан Кочев, следователь Советского РОСК Минска:
Несмотря на то, что, конечно, профессия следователя достаточно тяжелая, трудоемкая, каждый день мы сталкиваемся с различными трудностями, препятствиями, но в то же время мы должны искать различные пути решения и выходы из этих ситуаций. Соответственно, работа эта очень интересная.

Лучших молодых следователей наградили в Минске-7

Денис Шаман, заместитель начальника УСК по Минску:
Люди целенаправленно шли в юридические вузы, во-первых. Уже где-то рассматривая в том числе службу в государственных органах. И немаловажно – большой вклад в это вносит воспитание родителей. Они воспитали истинных патриотов своей страны, которые готовы служить на благо своей страны, Родины и людей, защищать их интересы.

Лучших молодых следователей наградили в Минске-10

Особые слова благодарности прозвучали в адрес наставников и родных начинающих следователей. Ведь их профессиональные успехи во многом зависят именно от поддержки и опоры тех, кто рядом.

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# Следственный комитет Беларуси # общество # Денис Шаман # Степан Кочев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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