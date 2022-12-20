Лучших молодых следователей наградили в Минске

Новости Беларуси. Высокие результаты в службе и профессиональные достижения привели столичных следователей на большую сцену. Лучших молодых специалистов накануне чествовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония состоялась в концертном зале Верхнего города. По традиции здесь устраивают приемы для тех, кто предан своему делу и ежедневно заботится о благополучии столицы, ее жителей и гостей большого города. Семь наиболее успешных представителей районных отделов СК поделились со сцены своим полуторагодовым опытом со студентами юридических факультетов различных вузов страны. Целеустремленность, организованность, умение находить правильные решения сложных задач и даже творческий подход к делу – те критерии, по которым офицеров оценивают прежде всего.

Степан Кочев, следователь Советского РОСК Минска:

Несмотря на то, что, конечно, профессия следователя достаточно тяжелая, трудоемкая, каждый день мы сталкиваемся с различными трудностями, препятствиями, но в то же время мы должны искать различные пути решения и выходы из этих ситуаций. Соответственно, работа эта очень интересная.

Денис Шаман, заместитель начальника УСК по Минску:

Люди целенаправленно шли в юридические вузы, во-первых. Уже где-то рассматривая в том числе службу в государственных органах. И немаловажно – большой вклад в это вносит воспитание родителей. Они воспитали истинных патриотов своей страны, которые готовы служить на благо своей страны, Родины и людей, защищать их интересы.