Здесь был настоящий ад. 81 год назад фашисты дотла сожгли деревню Ола

Скорбная дата для нашей страны. 81 год назад, 14 января, в небольшой деревушке на территории современного Светлогорского района немецкие каратели сожгли и расстреляли 950 детей, 508 женщин, 100 мужчин и 200 стариков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 января во всех школах страны прошел единый урок памяти о трагедии в деревне Ола. Сегодня именно школьники и молодежь берут на себя ответственность об увековечении памяти. И не на словах, а на деле создают прочный фундамент памяти для будущих поколений.

Во время Великой Отечественной войны небольшая деревня Ола стала убежищем для жителей 12 окрестных населенных пунктов. Здесь, среди болот в непроходимом лесу, люди прятались от фашистов, ожидая прихода Красной армии. 14 января 1944 года, в престольный праздник, деревню окружил карательный отряд. Оккупанты согнали сельчан в сарай, а затем подожгли. Тех, кто пытался бежать, расстреливали. Но даже перед лицом смерти жители не теряли мужества.

Наталья Гавриленко, научный сотрудник чирковичского филиала Светлогорского историко-краеведческого музея:

Например, Аксинья Тимофеевна Курлович. Она идет к своему горящему дому, а за ней бежит фашист с баллоном за спиной и поливает ее бензином. Она продолжает идти. И даже немцы, которые вначале гоготали, хохотали, замерли. Их настолько поразил подвиг нашей женщины. Офицер достает пистолет, готовый выстрелить, но в это время Аксинья Тимофеевна вступает на порог собственного дома, вспыхивает как факел, исчезая в дверном проеме. Она, конечно, стала символом нашей сожженной деревни Ола.

Трагедия в Оле – боль нации. В небольшой деревушке гитлеровцы устроили настоящий ад на земле. Женщины, дети, старики. В течение нескольких часов в Оле погибли более 1 700 человек. Самому старшему было 110 лет, самому младшему – всего несколько недель. Спастись удалось лишь единицам, и тех уже нет в живых. Ола – это 12 Хатыней. И сегодня, когда фашизм заново поднимает голову, мы говорим об этом с особенным надрывом.