Беларусь восстанавливается до сих пор – как проходит ликвидация последствий июльского урагана

Восстановления местами требует и природа Беларуси. Вспомним ураган, который бушевал у нас еще в июне, а последствия приходится устранять до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно пострадали владения лесхозов Гомельской области. Впрочем, работы уже выходят на финишную прямую. Министр лесного хозяйства Александр Кулик 15 января проинспектировал разработку участков в Буда-Кошелевском районе. В центре внимания главы ведомства – организация труда и безопасность специалистов, которые в тяжелых условиях занимаются ликвидацией буреломов. Анна Корольчук оценила ситуацию.

За полгода Виктор Бобрик привык к дальним командировкам – после июльского урагана машинист Бегомльского лесхоза отправился помогать коллегам из Гомельщины. Виктор Бобрик, машинист лесозаготовительной машины Бегомльского лесхоза:

Начинали в Жлобине, продолжили в Буда-Кошелево. Первые впечатления – ужас. Просто глянешь – впустую лес завалило. Расти и расти. Приходится, чтобы совсем не испортить, убираться. Сами видите, что тут делается вокруг. Тут местные такого не видели. 15 минут ветра – и на год работы всем лесхозам.

Устранением последствий стихии в Буда-Кошелевском районе занимается 36 лесхозов из Гомельской, Витебской и Минской областей. Приезжих обеспечили жильем и питанием, чтобы вдалеке от дома они отдыхали с комфортом после тяжелого труда. Нагрузка на всех повышенная. Из 16 тысяч гектаров пострадавших лесосек в области осталось навести порядок всего на 2 тысячах. Там, где росли сосны, справились в первую очередь, теперь перешли к поваленным лиственным массивам.