Дачники подпалили мусор и целый лес! Как спасают зелёные массивы от пожаров?

Мы продолжаем следить за обстановкой в белорусских лесах, где складывается непростая пожароопасная ситуация. По всей стране действуют ограничения или запреты на посещение зеленых массивов. Только за последние несколько суток огонь повредил больше 40 гектаров лесов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Спасатели и работники лесного хозяйства в борьбе со стихией делают все, что от них зависит, и стараются реагировать на происходящее максимально быстро. Так, накануне для тушения пожара в Вороновском районе привлекли больше трех десятков единиц техники. Также в ликвидации возгорания участвовала авиация. Вертолеты сбросили на лесной массив 285 тонн воды. А во время операции спасателям удалось вынести из огня лосенка, который жалобно пищал и просил о помощи. Животное вынесли из опасной зоны и передали в местное лесничество. Теперь его жизни ничего не угрожает. Сложная ситуация сохраняется. Особенно в южных регионах. Как спасают белорусские леса от пожаров? На место событий выехала Анна Корольчук.

Десятки гектаров леса, торфяников и болот. Пожары в экосистемах в этом году начались рекордно рано – еще в феврале. Природа подбрасывает все новые испытания работникам лесного хозяйства. Не успели убрать буреломы, как пришлось держать ухо востро в другом направлении. С марта лесхозы перешли на постоянные дежурства, с апреля – на усиленный режим работы. За лесом и окрестностями наблюдают круглосуточно. Автоматизированной системой распознавания пожаров охвачено 100 % лесов Беларуси – сейчас это примерно 400 камер. Но их количество увеличивают, чтобы картинка была лучше. С 30-метровой высоты электронный «Страж» отправляет видео на монитор пожарного сторожа. Как только дым поднимется над кромкой леса, его фиксируют.

Сергей Змушко, сторож-пожарный пожарно-химической станции Калинковичского лесхоза:

При обнаружении дымовой точки мы ставим камеру на паузу, это все происходит в режиме реального времени, и на пересечении выявляем квартал. По команде на место выезжает лесопожарная бригада – найти и обезвредить очаг возгорания. Знание местности и оперативность – те качества, без которых с этой работой не справиться.

Максим Руденко, начальник пожарно-химической станции Калинковичского лесхоза:

Автоматизированная система «Лесной страж» распознала дымовую точку на сельскохозяйственных землях. И сейчас мы едем туда, чтобы непосредственно убедиться, что нет угрозы лесу. Оказалось, дачники устроили «субботник». Огонь от костра перекинулся на поле, выжигая траву и грядки. Работники лесхоза успели опахать местность, чтобы локализовать пожар. В этот раз обошлось без серьезных происшествий.

Проезжая дальше, видим последствия вчерашнего пожара: над пепелищем развивается едкий запах гари. Бригада прибыла вовремя, огонь едва охватил молодые сосны.

Максим Руденко:

Первым делом, когда мы приезжаем на возгорание, отделяем кромку пожара от дальнейшего леса, останавливаем распространение. Опахивается по контуру возгорание, по кругу. Далее дотушиваем, убираем все мелкие локальные очаги.

Причина этого лесного пожара, впрочем, как и других, человеческий фактор. Брошенные бутылки, окурки или непотушенный костер приводят вот к таким последствиям.