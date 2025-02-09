Сцена в прицепе – клуб на колёсах гастролирует по Гомельской области и даёт концерты
Профессиональное сценическое искусство белорусы встречают на ура. Особенно когда речь идет о маленьких населенных пунктах, где ни то что театра, Дома культуры нет. В Гомельском районе для проблемы нашли решение: местные жители предложили, а власти профинансировали мобильный автоклуб, который уже колесит с гастрольным туром с акцентом на сельскую местность, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Это один из проектов, выдержавших конкурс гражданских инициатив. И показательный пример того, что, работая в тандеме на местах, можно сильно улучшить качество своей жизни.
Репортаж Анны Корольчук.
Последняя репетиция номера, и собираются в путь. Артисты обещают привезти «Праздник в каждый дом» – именно так называется их проект. Год назад Центр культуры Гомельского района получил в распоряжение мобильный автоклуб и стал колесить по тем деревням, где нет стационарной сцены.
Вероника Магалецкая, вокалистка Центра культуры Гомельского района:
Ближайшие деревни, концерты всегда теплые, душевные, так как зрители такие же.
Анастасия Шутова, вокалистка Центра культуры Гомельского района:
Даже когда приезжаешь в деревни, где нет такой развитой культуры, как в других близлежащих к Гомелю или вообще в Гомеле, то видно, что людям не хватает этого. Дарят свои аплодисменты, положительные эмоции.
Вероника Магалецкая:
И всегда очень радушно встречают нас.
Спрос на концерты высокий: в районе 184 населенных пункта, и лишь в 30 из них есть учреждения культуры. Микроавтобус с прицепом-сценой позволил сельчанам наслаждаться выступлениями, не выезжая в райцентр. Это не что иное, как культура в массы!
Чтобы представления были ярче и звонче, не хватало дополнительного оборудования. Грант на его приобретение артисты выиграли на конкурсе гражданских инициатив. Свой вклад внесли и зрители.
Владимир Крышталев, заместитель директора Центра культуры Гомельского района:
Хотелось бы поблагодарить жителей Гомельского района и всех причастных к этому проекту. Таким образом мы закупили оборудование – звуковое и световое оборудование – для этой нашей мобильной сцены. Это все даст нам еще качественнее организовывать все мероприятия на территории Гомельского района.
Подробности в видео.