Сцена в прицепе – клуб на колёсах гастролирует по Гомельской области и даёт концерты

Профессиональное сценическое искусство белорусы встречают на ура. Особенно когда речь идет о маленьких населенных пунктах, где ни то что театра, Дома культуры нет. В Гомельском районе для проблемы нашли решение: местные жители предложили, а власти профинансировали мобильный автоклуб, который уже колесит с гастрольным туром с акцентом на сельскую местность, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Это один из проектов, выдержавших конкурс гражданских инициатив. И показательный пример того, что, работая в тандеме на местах, можно сильно улучшить качество своей жизни. Репортаж Анны Корольчук.

Последняя репетиция номера, и собираются в путь. Артисты обещают привезти «Праздник в каждый дом» – именно так называется их проект. Год назад Центр культуры Гомельского района получил в распоряжение мобильный автоклуб и стал колесить по тем деревням, где нет стационарной сцены.

Вероника Магалецкая, вокалистка Центра культуры Гомельского района:

Ближайшие деревни, концерты всегда теплые, душевные, так как зрители такие же. Анастасия Шутова, вокалистка Центра культуры Гомельского района:

Даже когда приезжаешь в деревни, где нет такой развитой культуры, как в других близлежащих к Гомелю или вообще в Гомеле, то видно, что людям не хватает этого. Дарят свои аплодисменты, положительные эмоции. Вероника Магалецкая:

И всегда очень радушно встречают нас.

Спрос на концерты высокий: в районе 184 населенных пункта, и лишь в 30 из них есть учреждения культуры. Микроавтобус с прицепом-сценой позволил сельчанам наслаждаться выступлениями, не выезжая в райцентр. Это не что иное, как культура в массы!

Чтобы представления были ярче и звонче, не хватало дополнительного оборудования. Грант на его приобретение артисты выиграли на конкурсе гражданских инициатив. Свой вклад внесли и зрители.