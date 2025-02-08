Стратегический ресурс страны – на Кормянском льнозаводе установят новую производственную линию
Грамотный подход важен и в развитии льняной отрасли. Глава государства поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт и продажу продукции из северного шелка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальные свойства тканей ценятся в мире, изделия востребованы в модной индустрии. И тут нужно не упускать время.
На церемонии вручения дипломов и аттестатов научным работникам Президент обратил внимание на недостаточную работу с аграриями в этом направлении. И это при том, что государство готово вкладывать средства в модернизацию перспективной сферы. Так, обновление производства в 2025 году начнется на льнозаводе в Корме.
Тему продолжит Анна Корольчук.
Производство на Кормянском льнозаводе работает круглосуточно и без выходных. Заготовленные рулоны тресты поступают в цех со склада и проходят сложный технологический процесс, прежде чем превратятся в волокно.
Лен – культура привередливая. Ей нужен особый состав почв и строгое соблюдение технологий возделывания. Каждый сезон становится для аграриев настоящей борьбой с природой, но результат все оправдывает.
Анна Корольчук, корреспондент:
В Гомельской области лен выращивают только в трех районах – Кормянском, Чечерском и Рогачевском. В этом году планируют засеять 3 700 гектаров. Весь посадочный материал – белорусской селекции.
Готовая продукция местного предприятия отправляется на Оршанский льнозавод. Чтобы увеличить объемы поставок, в Корме установят новую линию по выпуску короткого и длинного волокна. Модернизация увеличит рентабельность производства в полтора раза.
Александр Шаньков, заместитель директора Кормянского льнозавода:
У нас будет открыто еще 22 дополнительных рабочих места. Договор у нас заключен на изготовление короткой линии и за линию длинного волокна мы частично внесли аванс. С мая начнется производственная установка этой линии.
Лен как экономический бриллиант всегда рассматривал Александр Лукашенко. Правда, его огранка идет непросто. Льняные ткани стали белорусским брендом лишь с оговоркой на длительный и сложный процесс становления. Сегодня производители знают и технологию, и вкусы рынка, и свой потенциал. Вопрос остался лишь в качестве сырья.
«Главное, чтобы не зазвездились!» Серьёзный разговор Лукашенко с учеными.
Президент подчеркивает: в лабораторных условиях белорусские ученые создают хорошие образцы, а вот в полях дела обстоят хуже. Стоит задача – довести возделывание льна до совершенства. Продукция из него востребована на зарубежных рынках, скупается даже не самое качественное сырье: из него получают гигиенические, медицинские и бумажные изделия, используют в строительной и канатно-веревочной промышленности. Национальный символ с белорусского герба может стать стратегическим ресурсом страны при грамотном подходе.
Подробности в видео.