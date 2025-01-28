Пресс-тур иностранных СМИ на белорусско-украинскую границу! Что показали журналистам?

Сказано – сделано. Госпогранкомитет по поручению Президента организовал работу зарубежных журналистов у границы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около сотни представителей белорусских и иностранных СМИ отправились с пресс-туром в «Новую гуту». Некогда оживленный пункт пропуска с Украиной, сегодня – закрытая территория. По решению сопредельной стороны Киев оборвал все контакты с белорусскими пограничниками в феврале 2022 года. Впрочем, в полном объеме и в самые кратчайшие сроки наша страна готова возобновить международное сообщение. А пока у белорусской границы сосредоточено 15 тыс. украинских военных, включая Вооруженные силы, Нацгвардию, полицию и территориальную оборону. Поэтому Александр Лукашенко предостерег журналистов от приближения к опасной зоне. Впрочем, несмотря на сложность обстановки, возможность ознакомиться с ситуацией на южных рубежах предоставили в полном объеме. Остается один вопрос, но он риторический. Почему Украина и европейские соседи так старательно отгораживаются от Беларуси в то время, как наша страна ищет компромиссы и не стесняется показать на миллионные аудитории топовых мировых изданий работу на одном из самых напряженных участков границы. Наш гомельский корреспондент Анна Корольчук также воспользовалась открытым доступом и пообщалась с коллегами.

Еще три года назад по этой дороге проезжали 2 тысячи машин и следовали 5 тысяч человек в сутки. А сегодня здесь противотанковые ежи, насыпи и другие оборонительные сооружения. Увидеть реальную картину происходящего у южных рубежей 28 января приехали около 60 зарубежных журналистов из 9 стран. Работают представители ведущих мировых медиа Европы, Азии и Америки. Пресс-тур организован Госпогранкомитетом по поручению Президента.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

За истекший год на границе с Украиной зафиксировано около 350 полетов беспилотных летательных аппаратов. Приблизительно в 20 случаях фиксировались нарушения воздушного пространства Республики Беларусь, нарушения границ этими беспилотными летательными аппаратами. Фиксировались нарушения государственной границы со стороны сопредельного государства людьми в форме захода на нашу территорию, порча пограничных знаков. Таких провокаций было где-то около 40.

Пограничники показали журналистам инфраструктуру, познакомили с экипировкой военнослужащих. На все вопросы представители медиа получили максимально исчерпывающие компетентные ответы. Закрытых тем не было. Пограничные наряды также выражаются, экипируются мобильными видеорегистраторами, антидроновым ружьем, предназначенным для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов.

– Нужно ли было когда-либо применять антидроновое ружье?

– Антидроновое ружье у нас находится на вооружении, оно находится на постоянной эксплуатации и применении.

В знак нашей открытости корреспондентам международных изданий разрешили подойти на максимально безопасное расстояние к границе соседнего государства, территория Украины буквально в 150 метрах от места, где работает пресса. По этой дороге регулярно курсировали маршруты в Чернигов, Киев и Одессу. Сейчас путь заканчивается заграждением. В приграничных районах по югу Беларуси фиксируют около 15 тысяч украинских военнослужащих: Вооруженные Силы, национальная гвардия, полиция и тероборона. Комментировать увиденное и в целом организацию этого визита большинство зарубежных репортеров отказались.

Добрый день. Мы могли бы с вами поговорить?

– Извините, мне запрещено разговаривать. Такая у нас политика.

Могли бы пару слов?

– Нет, извините, я не могу. У нас все вопросы к руководству в Париже.

Впрочем, те, кто настроен на диалог и все еще придерживается неких принципов журналисткой этики, оценили полученную возможность и доступ к достоверным данным. Организация пресс-тура еще раз показала: нам скрывать нечего.

Хейкки Хейсканен, корреспондент телерадиокомпании «YLE» (Финляндия):

Это, конечно, интересно. Это такая возможность. Не так часто получается посмотреть ситуацию на границе этих двух стран.

– Страшно сейчас, какие ощущения?

– Ситуация спокойная. Я надеюсь, что такой и останется. Если было бы страшно, мы бы не приехали.

Дарья Ваганова, корреспондент «Russia Today» (Россия):

На границе впервые: мы приехали из Москвы для освещения выборов Республики Беларусь, и МИД республики, который, собственно, помогал нам с работой в Беларуси, предложил сегодня совершить такую поездку на границу Беларуси и Украины. Хотим поблагодарить МИД за такую возможность. Нам дали спокойно отработать, записать комментарий пресс-секретаря, который ответил на все вопросы. Подошли максимально близко и максимально безопасно к границе, смогли снять стендапы.

Делегация проследовала через контрольно-пропускной пункт и получила четкие инструкции о том, какие документы необходимы зарубежным журналистам для работы в белорусском приграничье. Прессе предложили самим строить свой маршрут и пообщаться с местными жителями – ближайший агрогородок находится всего в километре от границы.

– Не тревожно, что через границу такая ситуация?

– Во-первых, у нас пограничники молодцы. Мы на них надеемся. Надеемся на наше руководство. Надеемся, что все будет хорошо. Мы спокойны. Мы здесь живем, никуда не уезжаем.