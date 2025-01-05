Какую пользу приносит старая резина – побывали на предприятии по переработке шин

Экономика превыше всего. Этот тезис Президент озвучил не один раз. А потому, что бы ни происходило вокруг или внутри страны, 2025-й начинается с важнейших политических событий. В январе пройдут выборы Президента – это не повод забывать о насущных вопросах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом на днях еще раз напомнил глава государства, встречаясь с губернаторами и мэром Минска. По данным статкома, ВВП Беларуси за 11 месяцев 2024 года вырос на 3,9 %. Основной драйвер – промышленность. В прошлом году нарастили выпуск легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, аккумуляторов. Важно, что продукция не пылится на складах. Растет экспорт товаров и услуг. В 2024-м он увеличился почти на 5 %. Новый год начался с приятных в финансовом плане новостей. Повышается базовая ставка и базовая величина, растет минималка. Появились новые варианты по использованию семейного капитала. Одним словом, наш общий соцпакет расширяется и мы активно пользуемся этим. Но деньги нам с неба не падают. Чтобы помогать и поддерживать тех, кто в этом особо нуждается, нужно зарабатывать. В Беларуси у каждого есть такая возможность.

Для этого необязательно ехать в столицу или даже в областной центр. Уже раньше мы рассказывали, сколько производств открылось в рамках инициативы «Один район – один проект». Десятки предприятий, а это новые рабочие места, зарплаты и развитие отдельных населенных пунктов и целых районов. Напомним, что Президент ставил задачу – не допускать оттока экономически активного населения из районов. Удержать людей на местах поможет интересная работа и хороший уровень жизни. Надеемся, что новое производство, которые на неделе открылось в Чечерском районе, станет для местных жителей тем самым якорем и поможет осесть на этих землях. Как, узнала наш корреспондент, побывав на открытии. Предприятие уникальное и перспективное. Как старые шины идут на благо природе и экономике – расскажет Анна Корольчук.

Цех по переработке автомобильных шин в Дубровке называют уникальным. Это первое подобное производство в Гомельской области и единственное в стране, оснащенное только белорусским оборудованием. При полной загрузке мощностей линия сможет переработать более 5,5 тысячи тонн отходов в год.

Александр Соболевский, первый заместитель директора предприятия по производству оборудования для сортировки и переработки отходов:

Начинается все с вырывания металлокорда, потом идет разрезка специальными ножницами на небольшие, габаритные размеры – 20 сантиметров и общим весом до 5 килограмм. И дальше все это уже подается на конвейера. По пути, дробленный материал проходит металлосепарацию, для того чтобы отсечь металл. Новое производство – часть комплекса по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов, который занимает более 20 гектаров. Под цех здесь реконструировали здание заброшенной котельной. Проект помог решить сразу несколько задач. Во-первых, в Чечерском районе появилось 29 дополнительных рабочих мест. Во-вторых, появился новый импульс для развития региональной экономики.

Анна Корольчук, корреспондент:

Полученную крошку будут использовать при строительстве, а также для производства таких вот резиновых ковриков. Они пригодятся для благоустройства территорий и возведения спортивных и сельскохозяйственных объектов. Когда запасы переработают – изношенные шины начнут собирать на предприятиях региона. За год их образуется около 12 тысяч тонн. Так программа «Один район – один проект», инициированная главой государства, пополнилась очередным важным для страны объектом.