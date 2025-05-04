Беларусь несёт ущерб из-за конфликта Индии и Пакистана – Алесин

Какие силы спровоцировали конфликт между Индией и Пакистаном? Почему уже около 70 лет эти две страны не могут прийти к согласию? И как будут развиваться события? Эти и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Александр Алесин, военный эксперт:

В этом конфликте Беларусь также пострадала, является страной, которая несет ущерб из-за того, что между дружественными ей странами грядет военный конфликт. Произойдет вполне обоснованное смещение центра тяжести с мирных забот на военные, перераспределение бюджетов. И мы помним недавний визит в Республику Беларусь руководства Пакистана, где были широкие очень экономические соглашения парафированы.

И многие проекты, в том числе и по сборке белорусской машиностроительной продукции в Пакистане, это и тракторы, и автомобили, и комбайны… В общем, для Беларуси это очень многообещающий рынок. И это не первая попытка. Там уже было основано в свое время, на исходе Советского Союза и при начале белорусской самостоятельности, сборочное производство белорусских тракторов. Но нестабильная ситуация, недостаток финансирования, переключение скудных денежных средств Пакистана с мирной отрасли на военную привели к тому, что этот проект не получил своего развития. Сейчас очередная попытка нам, чтобы внедриться на этот рынок дальней дуги, очень многообещающий. 280 миллионов человек населения – пятая страна по населению в мире. Кроме того, страна, проводящая аграрную реформу. Понятно, что для Беларуси это очень-очень многообещающий рынок.

Но, кроме того, Индия – страна высоко технологически развитая в области IT, прикладной математики. Страна, которая имеет высокоразвитую фармакологию. И нельзя думать, что Индия – только страна слонов. Там есть и машиностроение. И поэтому, конечно, напряженность эта напрямую бьет по интересам Республики Беларусь. И скорейшее урегулирование этого конфликта будет на пользу и нашей стране.