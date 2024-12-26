Условия как в отеле! В Ветковском районе открыли пансионат «Радушный» для пожилых

Торжественный старт республиканской благотворительной акции «От всей души» 26 декабря дали в Ветковском районе. После капитального ремонта там открыли социальный пансионат с красноречивым названием «Радушный», в котором проживает около 120 постояльцев пожилого возраста, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О доброй традиции и преемственности поколений – репортаж Анны Корольчук.

В пансионате «Радушный» Людмила Фомина живет полгода. Из-за сахарного диабета женщина лишилась ноги и не может обходиться без дополнительного ухода. Сначала, по совету знакомых, пенсионерка обратилась в частный интернат, но этот опыт оказался неприятным. В отличие от нынешнего.

Людмила Фомина, проживающая в социальном пансионате «Радушный»:

Разница очень большая. День и ночь. Даже по чистоте уже только взять. Никто нас там не мыл, никто ничего. Даже руки, я говорю, как руки, мне даже вытереть руки нет? Тряпочку даст, вытираешься. А уже сын потом меня вот сюда договорился, собрали документы, все это, и я попала сюда.

Неважно, где находится пожилой человек, главное – он должен чувствовать себя комфортно и под защитой. Для этого в Беларуси ввели лицензирование частных пансионатов. С 1 октября продолжить работать смогли лишь те, кто оказывает услуги качественно. Государственные учреждения (а их в стране 89) обновляют и модернизируют, чтобы они соответствовали высоким стандартам. Новый облик после реконструкции получил и «Радушный».

Наталья Айвазбалян, директор социального пансионата «Радушный»:

Сейчас уютными стали не только комнаты наших проживающих, но и наши холлы, потому что они могут выходить из своих комнат и общаться в холлах вместе, просматривать телевизор, обмениваться каким-то мнением. Подробности в сюжете. Открытие пансионата приурочили к началу новогодней благотворительной акции «От всей души», которая в третий раз объединит белорусов разных поколений. В Ветковском районе дали старт благотворительной акции «От всей души». Читайте здесь.