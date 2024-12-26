Условия как в отеле! В Ветковском районе открыли пансионат «Радушный» для пожилых
Торжественный старт республиканской благотворительной акции «От всей души» 26 декабря дали в Ветковском районе. После капитального ремонта там открыли социальный пансионат с красноречивым названием «Радушный», в котором проживает около 120 постояльцев пожилого возраста, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О доброй традиции и преемственности поколений – репортаж Анны Корольчук.
В пансионате «Радушный» Людмила Фомина живет полгода. Из-за сахарного диабета женщина лишилась ноги и не может обходиться без дополнительного ухода. Сначала, по совету знакомых, пенсионерка обратилась в частный интернат, но этот опыт оказался неприятным. В отличие от нынешнего.
Людмила Фомина, проживающая в социальном пансионате «Радушный»:
Разница очень большая. День и ночь. Даже по чистоте уже только взять. Никто нас там не мыл, никто ничего. Даже руки, я говорю, как руки, мне даже вытереть руки нет? Тряпочку даст, вытираешься. А уже сын потом меня вот сюда договорился, собрали документы, все это, и я попала сюда.
Неважно, где находится пожилой человек, главное – он должен чувствовать себя комфортно и под защитой. Для этого в Беларуси ввели лицензирование частных пансионатов. С 1 октября продолжить работать смогли лишь те, кто оказывает услуги качественно. Государственные учреждения (а их в стране 89) обновляют и модернизируют, чтобы они соответствовали высоким стандартам. Новый облик после реконструкции получил и «Радушный».
Наталья Айвазбалян, директор социального пансионата «Радушный»:
Сейчас уютными стали не только комнаты наших проживающих, но и наши холлы, потому что они могут выходить из своих комнат и общаться в холлах вместе, просматривать телевизор, обмениваться каким-то мнением.
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Открытие пансионата приурочили к началу новогодней благотворительной акции «От всей души», которая в третий раз объединит белорусов разных поколений.
В Ветковском районе дали старт благотворительной акции «От всей души». Читайте здесь.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Мы, нынешнее поколение, которое сегодня трудится, управляет страной, должны показать нашей молодежи, как мы заботимся о своих родителях, о своих дедушках, бабушках, о золотом поколении. И мы во время этой акции «От всей души» должны сделать что-то необычное, чтобы люди, которые живут здесь, чувствовали, что мы едины, что мы одна страна, что мы делаем все для того, чтобы в нашей стране под мирным небом жилось лучше и хорошо.